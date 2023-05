Cevital inaugurera prochainement sa nouvelle usine de production d’huile de table à Béjaia

La nouvelle usine de trituration d’oléagineux de Cevital de Béjaïa sera inaugurée dans quelques jours en présence de plusieurs officiels. Le Premier ministre, Aymene Benabderrahmane, le ministre de l’Industrie, Ali Aoun, et des autorités locales de la wilaya seront notamment présents sur place pour l’évènement. L’inauguration était initialement prévue fin avril, mais a été reportée pour cause de retard.

Une excellente nouvelle pour le secteur agricole algérien et pour l’économie du pays dans son ensemble. Au-delà de booster la production nationale, cette initiative va permettre de créer plusieurs centaines d’emplois dans la région.

L’usine de trituration de Cevital bientôt inaugurée à Béjaïa

L’inauguration de la nouvelle usine de Cevital située aux limites du port de Béjaïa aura lieu le 26 mai prochain. C’est une excellente nouvelle pour le secteur agricole algérien, qui va ainsi « se prendre en main », selon le responsable du projet. La réception de ce projet va également « contribuer à permettre à l’Algérie de stopper l’importation de la matière première oléagineuse ».

En effet, l’Algérie importe actuellement de grandes quantités de graines oléagineuses pour répondre à la demande de l’industrie alimentaire, ce qui a un impact négatif sur la balance commerciale du pays.

L’autosuffisance en matières oléagineuses, l’objectif de Cevital

Selon les calculs préliminaires, l’usine va triturer quotidiennement 11 000 tonnes de graines de soja, 6 000 tonnes de tournesol et 5 000 tonnes de colza pour produire de l’huile de table et de la farine pour aliments de bétail. En réduisant la dépendance de l’Algérie vis-à-vis des importations de graines oléagineuses, cette usine va contribuer à renforcer l’économie nationale et à favoriser le développement du secteur agricole.

La création d’emplois est par ailleurs une bonne nouvelle pour la population locale. Au total, l’usine de trituration va employer pas moins de 250 personnes, créant des opportunités professionnelles intéressantes dans la région.