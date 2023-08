Cévital dans le top 50 des entreprises familiales les plus influentes du monde arabe (Forbes)

Le groupe familial Cévital, propriété de la famille Rebrab, a récemment obtenu une reconnaissance prestigieuse du média économique international Forbes. Parmi les premiers de la liste sur le Forbes Top 100 Arab Family Businesses 2023, Cévital jouit d’une importante position économique, autant sur la scène nationale qu’internationale.

La réussite de Cévital dans le classement souligne l’importance croissante des entreprises familiales dans le paysage économique arabe. Ces entreprises jouent un rôle vital dans la création d’emplois, la stimulation de la croissance économique et le développement durable des pays de la région MENA.

Forbes Top 100 Arab Family Businesses 2023 : Cévital à la 25ᵉ place

Cévital est un conglomérat diversifié basé en Algérie avec des intérêts dans différents secteurs tels que l’agroalimentaire, l’industrie, et bien plus encore. Fondé en 1971 par Issad Rebrab, le groupe a connu une croissance exponentielle au fil des années et est devenu l’une des entreprises familiales les plus importantes et prospères du pays, mais pas que.

Grâce à ses nombreux plans d’investissement réussis, Cévital s’est également hissée parmi les business familiaux les plus importants du Moyen-Orient. Et pour cause, Forbes, le magazine économique de renom, la classe 25ᵉ sur les 100 des entreprises familiales arabes les plus influentes du monde.

À LIRE AUSSI : Classement Forbes : la fortune de la famille Rebrab dans le top 5 arabe

Cévital, le parcours d’une entreprise familiale algérienne qui a percé

Faire partie du classement Forbes est une marque de reconnaissance pour Cévital et témoigne de son succès et de sa réputation dans la région.

Cette liste prestigieuse met en lumière les entreprises familiales qui ont su prospérer et se démarquer dans un environnement commercial compétitif.

À LIRE AUSSI : Cevital inaugurera prochainement sa nouvelle usine de production d’huile de table à Béjaia

Le succès de Cévital ne repose pas uniquement sur sa stratégie de développement polyvalente. L’entreprise octroie également une certaine importance à l’innovation et à l’esprit entrepreneuriale.

Des projets de grande envergure, des opportunités d’emploi, des partenariats commerciaux lucratifs, la société Cévital, de même que les autres entreprises citées dans ce classement, est un atout non négligeable pour son pays, ce qui lui a valu une telle reconnaissance.