Voyage en Espagne : Madrid avertit les migrants face aux promesses des passeurs

Face à la prolifération de fausses rumeurs orchestrées par les réseaux de passeurs, le ministère espagnol des Affaires étrangères tape du poing sur la table. Les autorités rappellent avec fermeté qu’un franchissement irrégulier des frontières ne donne droit à aucun statut légal ni titre de séjour en Espagne et dans l’Union européenne. Décryptage d’une mise au point essentielle.

L’un des principaux éléments de désinformation consiste à faire croire qu’une fois le sol de Ceuta ou Melilla atteint, l’accès à l’Espagne continentale et à l’espace Schengen est garanti.

Le gouvernement espagnol rappelle qu’il n’en est rien : l’entrée irrégulière dans ces villes autonomes ne permet ni le déplacement vers la péninsule ni la libre circulation en Europe, et expose en outre les migrants à des dangers mortels.

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Le gouvernement espagnol met fin aux fausses promesses des passeurs

Contrairement aux interprétations erronées largement diffusées, le récent arrêt de la Cour suprême espagnole n’a en aucun cas assoupli la législation sur l’immigration. La décision juridique se limite strictement à préciser la procédure administrative applicable aux personnes arrivant par voie maritime. Elle ne remet nullement en cause la légalité des refus d’entrée à la frontière et ne bloque en rien l’exécution des procédures de retour.

Sur le terrain, les mesures de sécurité et de contrôle physique ont été immédiatement intensifiées. Une barrière de confinement maritime de 500 mètres a notamment été installée au niveau de la digue de Tarajal. Cet équipement vise à prévenir les franchissements dangereux par la mer tout en garantissant l’application stricte des dispositions légales et des procédures de renvoi en concertation avec les autorités.

Les événements récents démontrent l’application effective des mécanismes de retour à la frontière. En effet, la quasi-totalité des personnes ayant tenté ou réussi le franchissement irrégulier lors des incidents du 30 juillet ont déjà été reconduites au Maroc. Ce traitement rapide illustre la fermeté de l’État dans la gestion des flux migratoires et la coopération étroite entretenue avec les pays voisins pour lutter contre l’immigration clandestine.

L’exclusion absolue des filières clandestines des mesures de régularisation

En raison de leur situation géographique particulière, Ceuta et Melilla bénéficient d’un régime de contrôle d’accès unique en Europe basé sur un double filtre. Un premier contrôle rigoureux est effectué directement à la frontière terrestre et maritime avec le Maroc. Un second contrôle, conforme aux normes Schengen, est systématiquement appliqué lors de tout départ maritime ou aérien vers l’Espagne continentale.

Ce dispositif de sécurité empêche tout passage clandestin vers l’Europe continentale depuis les deux enclaves. Nul ne peut embarquer à bord d’un navire ou d’un avion à destination de la péninsule sans procéder à une identification formelle préalable auprès des agents de la Police nationale espagnole, garantissant ainsi l’étanchéité des voies de transport.

Enfin, le ministère précise que le processus exceptionnel de régularisation en cours ne s’applique aucunement aux personnes arrivées récemment. Cette mesure concerne exclusivement les ressortissants étrangers qui résidaient déjà de manière continue en Espagne avant le 1er janvier 2026. Toute personne entrée après cette date, y compris lors des récents événements, en est strictement exclue, le gouvernement rappelant que la voie légale reste l’unique option possible.

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