Ceuta : deux jeunes Algériens disparaissent en mer en tentant de rejoindre l’Espagne à la nage

Trois jeunes migrants, dont deux Algériens de 22 ans et un Marocain de 17 ans, sont portés disparus après avoir tenté de rallier l’enclave espagnole de Ceuta à la nage depuis le Maroc entre le 4 et le 6 février derniers. Ce drame illustre la dangerosité de cette traversée qui a coûté la vie à 40 personnes l’an dernier.

Yacine, Issa et Saïd ont disparu en mer après avoir tenté de rejoindre l’enclave espagnole de Ceuta à la nage. Partis de la plage marocaine de Fnideq le 4 février, les deux premiers, de jeunes Algériens de 22 ans, ainsi que leur compagnon, espéraient franchir les quelques kilomètres les séparant de l’Union européenne.

Selon la presse espagnole, ils étaient équipés de combinaisons en néoprène pour tenter de survivre au froid glacial de la Méditerranée.

Un mineur marocain et deux Algériens disparaissent en mer en tentant de rejoindre Ceuta à la nage

Le troisième disparu est Saïd, un adolescent marocain de 17 ans originaire de Tétouan. Sa trace a été perdue le 6 février, soit deux jours après les deux jeunes Algériens. Au moment de son départ, il ne portait qu’un short et un t-shirt noirs, une tenue dérisoire face au froid.

Yacine et Issa, deux amis de 22 ans liés par un projet commun, ont pris la direction du nord du Maroc pour tenter l’impossible. C’est en pleine tempête qu’ils se sont mis à l’eau pour rejoindre Ceuta, s’engageant sur l’un des itinéraires les plus risqués de la région malgré des conditions météorologiques extrêmes.

Munis de combinaisons de plongée, les deux amis ont tenté de rallier l’enclave en longeant la digue. Ce choix tactique est loin d’être isolé ; il correspond au parcours, tristement célèbre, suivi par une longue liste de disparus.

L’une des plus dangereuses traversées

Les enclaves de Ceuta et de Melilla représentent les uniques frontières terrestres entre l’Afrique et l’Union européenne, attirant chaque année de nombreux candidats à l’exil, qu’ils soient Marocains ou d’origine de l’Afrique subsaharienne. Toutefois, tenter de franchir cette frontière par la mer expose les migrants à des conséquences souvent tragiques.

Si la distance entre le Maroc et l’enclave espagnole paraît dérisoire, elle cache des pièges mortels tels que des courants violents et des rivages rocheux. En effet, l’instabilité du climat et la fréquence des tempêtes aggravent le bilan des victimes. Cette situation met en lumière la précarité extrême des jeunes exilés qui, faute d’alternatives, choisissent cette méthode de traversée au péril de leur vie.

