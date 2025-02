Cette wilaya impose le certificat de compétence professionnelle aux conducteurs dès juin 2025

La Direction des Transports de la wilaya de Laghouat a annoncé une nouvelle mesure qui entrera en vigueur dès le 15 juin 2025 : l’obligation de détenir un certificat de compétence professionnelle pour les conducteurs de transport en commun, de marchandises et de produits dangereux. Cette décision a été communiquée via un message publié sur la page officielle Facebook de la direction.

Obligation d’un certificat de compétence pour les conducteurs de transport dès juin 2025 à Laghouat

Le certificat de compétence professionnelle vise à améliorer la sécurité routière et à garantir que tous les conducteurs concernés possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour circuler sur les routes en toute sécurité. Cette mesure concerne principalement les conducteurs qui travaillent dans le transport de passagers, le transport de marchandises et la manipulation de produits dangereux.

Selon la Direction des Transports, ce certificat sera exigé lors des contrôles effectués par les services compétents. Les conducteurs devront donc être en mesure de présenter ce document à tout moment aux points de contrôle routiers. En cas de non-présentation, des sanctions pourraient être appliquées, bien que les détails précis de ces sanctions n’aient pas encore été communiqués.

La mise en place de cette obligation répond à une volonté de renforcer la réglementation en matière de transport routier. En effet, les autorités cherchent à réduire les accidents de la route, dont une grande partie est liée à des erreurs humaines. Le certificat de compétence permettra de vérifier que les conducteurs disposent d’une formation appropriée et qu’ils sont conscients des règles de sécurité en vigueur.

Nouvelle mesure pour renforcer la sécurité routière à Laghouat

De nombreux conducteurs ont réagi à cette annonce sur les réseaux sociaux. Certains saluent l’initiative, estimant qu’elle est nécessaire pour améliorer la qualité de la conduite et la sécurité sur les routes. D’autres, en revanche, s’inquiètent des coûts et des démarches administratives que cette nouvelle mesure pourrait entraîner.

Afin de préparer les conducteurs à cette nouvelle obligation, la Direction des Transports prévoit de lancer une campagne d’information dans les mois à venir. Des sessions de formation pourraient également être organisées pour ceux qui souhaitent obtenir leur certificat avant la date limite.

Cette mesure fait partie d’un ensemble d’actions engagées par la wilaya de Laghouat pour renforcer la réglementation dans le secteur du transport routier. Les autorités locales espèrent que l’introduction du certificat de compétence contribuera à une réduction significative des incidents routiers et à une meilleure discipline sur les routes de la région.

En attendant l’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation, les conducteurs sont invités à se renseigner auprès des services de la Direction des Transports pour en savoir plus sur les modalités d’obtention du certificat et les mesures prévues.