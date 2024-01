Cette ville algérienne est l’une des destinations à visiter absolument en 2024

Longtemps restée à l’écart des circuits touristiques, l’Algérie s’ouvre, désormais, de plus en plus aux voyageurs à la recherche d’une expérience authentique et hors du commun. Son large territoire cache bien des merveilles qui ne manqueront pas de les séduire.

Dans ce sillage, le journal britannique The Independant a publié sa sélection des neuf destinations à visiter absolument en 2024. Une ville algérienne fait partie de cette nouvelle sélection.

Oran parmi les destinations incontournables pour voyager en 2024

L’année 2024 s’ouvre sur de nouvelles priorités en matière des voyages. Si certains voyageurs privilégient des randonnées à travers des paysages vierges, d’autres optent pour de nouvelles destinations pour explorer de nouvelles traditions culinaires.

L’équipe de voyage du journal Britannique, The Independant, ont quant à eux sélectionné neuf destinations incontournables à visiter en 2024. Certes, certaines attirent moins l’attention des touristes, mais leur charme plus discret pique la curiosité des voyageurs.

En tête de cette sélection de neuf endroits, le journal cite Aurillac en France, puis le Kent au Royaume-Uni. En troisième position, on trouve le comté de Nordland en Norvège, suivi par la ville d’Oran en Algérie, en quatrième place. L’équipe voyage de The Independent a fait part de leur hâte de découvrir cette ville de l’ouest de l’Algérie, ses spectaculaires paysages et son mélange d’architecture islamique et française.

Par ailleurs, dans la suite de ce classement, on retrouve la capitale de la République thèque, Prague, en 5ᵉ place, puis la Péninsule de Yucatán au Mexique en 6ᵉ position. En septième place de ce classement des destinations à ne pas rater en 2024, The Independant choisit le Niagara au Canada et Paris en France, en 8ᵉ place.

Dans cette liste, Dorset au Royaume-Uni occupe la 9ᵉ place et dernière place de la sélection de The Independant.

