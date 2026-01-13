Cette ville algérienne désignée l’une des meilleures destinations au monde en 2026 par le New York Times

La ville d’Oran, souvent surnommée « la porte de l’ouest » de l’Algérie, a récemment attiré les projecteurs internationaux en se hissant à la septième place du classement annuel du New York Times des 52 meilleures destinations touristiques pour 2026.

Cette reconnaissance reflète l’évolution impressionnante de la ville, qui allie un passé historique riche à une scène culturelle contemporaine dynamique. Offrant aux voyageurs une expérience singulière entre tradition et modernité.

Située sur la côte méditerranéenne, Oran dévoile une mosaïque d’influences héritées de son passé arabe, espagnol, français et ottoman. Ses ruelles animées, ponctuées de places et de monuments historiques, côtoient des bâtiments rénovés de style Art déco et des espaces publics modernisés, révélant une ville en pleine effervescence.

Le Théâtre régional d’Oran, joyau architectural récemment restauré, illustre parfaitement ce renouveau en proposant une programmation variée mêlant spectacles classiques et créations contemporaines, attirant un public curieux et cosmopolite.

Oran : un patrimoine vivant et une scène culturelle en pleine effervescence

« Alors que l’Algérie s’affirme comme destination touristique, Oran, ville portuaire méditerranéenne à l’atmosphère décontractée, connaît un renouveau culturel qui mêle son riche passé à une énergie nouvelle et audacieuse. Berceau du raï, genre musical folklorique algérien des années 1920, Oran retrouve son statut de haut lieu de la créativité et de la vie nocturne », note le New York Times.

En effet, la ville ne séduit pas seulement par son architecture et son patrimoine. Le front de mer, récemment réaménagé, s’impose comme un lieu de vie incontournable. Promenades au bord de l’eau, cafés et restaurants animés, galeries d’art et concerts en plein air créent un cadre vivant où habitants et visiteurs se mêlent.

Parmi les attraits majeurs d’Oran, on retrouve :

La corniche méditerranéenne, idéale pour flâner et admirer les couchers de soleil.

Les forteresses et palais historiques, témoins d’un passé multiculturel.

Les espaces modernes et les bâtiments rénovés, offrant un contraste saisissant avec l’architecture ancienne.

Une vie nocturne animée, où bars et salles de spectacle attirent jeunes et touristes.

L=Enfin, le classement du New York Times souligne le dynamisme d’Oran et son potentiel touristique croissant. La ville attire non seulement les visiteurs en quête d’histoire et de culture. Mais également ceux qui recherchent une expérience authentique, mêlant loisirs, gastronomie et musique. Ainsi, pour les voyageurs, Oran représente désormais une destination incontournable où le patrimoine se conjugue avec modernité et innovation culturelle.