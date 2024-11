Une 1ʳᵉ en Algérie. La startup Moustachir entre en bourse : Voici comment devenir actionnaire

Un événement marquant pour l’écosystème des startups algériennes vient d’être annoncé : la société Moustachir va procéder à son introduction en bourse le 1er décembre prochain. Cette opération, la toute première pour une startup algérienne, marque une nouvelle étape dans le développement du marché financier algérien.

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) a donné son feu vert à cette opération. Selon un communiqué, la société Moustachir va émettre 125 000 nouvelles actions, soit 25% de son capital, à un prix de 760 DA / action. Cette opération permettra de lever un montant total de 94 437 500 DA.

Labellisée startup en 2022, Moustachir est une entreprise de services spécialisée dans le conseil. Elle met à disposition une plateforme numérique qui met en relation les consultants et les experts avec les entreprises à la recherche de conseils et de solutions dans divers domaines.

La startup propose également des services d’accompagnement pour les entreprises étrangères souhaitant s’implanter en Algérie, ainsi que des espaces de coworking.

Moustachir : La première startup algérienne à conquérir la Bourse d’Alger

L’offre est ouverte aux personnes physiques de nationalité algérienne résidant en Algérie, aux employés et consultants de Mostachir, ainsi qu’aux personnes morales algériennes, qu’il s’agisse d’entreprises publiques ou privées.

Les investisseurs intéressés pourront trouver toutes les informations nécessaires sur cette opération dans la note d’information et la brochure d’émission, disponibles au siège social de la société, auprès du sponsor à la bourse et des intermédiaires financiers chargés de l’opération, ainsi que sur les sites internet de la COSOB, de la Bourse d’Alger et de la société Moustachir.

Cette introduction en bourse est une excellente nouvelle pour l’écosystème des startups algériennes, qui voit ainsi une de ses représentantes accéder à un nouveau mode de financement. Elle est également une opportunité pour les investisseurs algériens de participer au développement de ce secteur prometteur.