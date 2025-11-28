Cette route fermée par les chutes de neige : la Gendarmerie nationale alerte

La route nationale RN 81 reliant Guelma à Souk Ahras est totalement fermée à la circulation au niveau de la commune d’Aïn Sultan en raison d’une importante accumulation de neige. L’annonce a été faite ce vendredi par la Gendarmerie nationale, qui a précisé que cette fermeture s’inscrit dans un contexte de perturbations hivernales d’une intensité remarquable dans l’Est du pays. Les interventions se poursuivent sur le terrain, mais les équipes de déneigement font face à un manteau blanc dense qui ralentit les opérations et retarde la réouverture de l’axe.

Les récentes intempéries ont touché plusieurs wilayas, notamment Bouira, Tizi Ouzou et Souk Ahras. Voici les routes fermées par wilaya :

Wilaya de Bouira

RN 33 : Bouira – Tizi Ouzou, fermée à Tikjda (commune d’El Esnam) et Akoukar (commune de Bechloul).

: Bouira – Tizi Ouzou, fermée à Tikjda (commune d’El Esnam) et Akoukar (commune de Bechloul). RN 15 : Bouira – Tizi Ouzou, fermée au niveau du Col de Tirourda (commune d’Agbalou).

Wilaya de Tizi Ouzou

RN 33 : Tizi Ouzou – Bouira, coupée à Aswel (commune d’Aït Boumehdi).

: Tizi Ouzou – Bouira, coupée à Aswel (commune d’Aït Boumehdi). RN 15 : Tizi Ouzou – Bouira, fermée au Col de Tirourda (commune d’Ifrehounène).

: Tizi Ouzou – Bouira, fermée au Col de Tirourda (commune d’Ifrehounène). RN 30 : Tizi Ouzou – Bouira, fermée à Tizi N’Koulal (commune d’Iboudrarène).

: Tizi Ouzou – Bouira, fermée à Tizi N’Koulal (commune d’Iboudrarène). RN 30-B : entre Boghni et Tala Guilef, impraticable.

: entre Boghni et Tala Guilef, impraticable. CW 253 : Tizi Ouzou – Béjaïa, fermé au Col de Chellata (commune d’Illiten).

Wilaya de Souk Ahras

RN 81 : Souk Ahras – Guelma, fermée au niveau de la commune d’Aïn Sultan.

Les opérations de déneigement se poursuivent, mais les conditions météorologiques restent instables dans certaines zones montagneuses.

Une accalmie fragile sur le plan météorologique

Après une semaine glaciale marquée par des températures basses et des précipitations abondantes, la météo offre une légère pause dans certaines régions, notamment dans le Nord où le ciel se stabilise depuis la veille. Le froid reste bien présent, mais l’atmosphère apparaît moins hostile que ces derniers jours. Cette amélioration, toutefois, ne devrait pas durer.

Les modèles météorologiques annoncent déjà que cette parenthèse sera de courte durée et qu’un nouveau changement de temps s’imposera dès le début de semaine prochaine. Les services météorologiques insistent sur le caractère temporaire de cette accalmie, invitant les citoyens à rester vigilants.

Contrairement au Nord, l’Est du pays demeure soumis à un flux humide persistant qui maintient un temps instable et pluvieux. Les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, Béjaïa, Constantine, Sétif, El Tarf et Souk Ahras continuent d’enregistrer des pluies parfois soutenues et localement orageuses. Dans les zones montagneuses, la neige reste bien installée entre 1400 et 1500 mètres d’altitude, où le manteau blanc poursuit son extension.

En parallèle, les services de prévision annoncent l’arrivée d’une nouvelle dépression hivernale par l’Ouest dès dimanche, apportant un nouvel épisode pluvieux accompagné d’un air plus froid et de nouvelles chutes de neige sur les reliefs. Les autorités appellent les usagers de la route à la prudence et à la préparation face à une dégradation annoncée du temps.