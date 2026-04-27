Cette prestigieuse école lance son concours d’accès 2026 : inscriptions ouvertes jusqu’au 14 mai

L’École Nationale d’Administration (ENA) « Moulay Ahmed Medeghri » a officiellement annoncé l’ouverture de son concours national d’accès. Pour cette session 2026, l’institution phare de la formation des cadres de l’État prévoit le recrutement de 80 nouveaux élèves titulaires.

Le concours est ouvert aux candidats de nationalité algérienne remplissant des critères académiques et administratifs stricts. Outre l’obtention du Baccalauréat, les postulants doivent justifier d’une situation régulière vis-à-vis du Service National.

Sur le plan universitaire, les candidats doivent être titulaires d’une Licence, d’un diplôme d’Ingénieur d’État, d’un Master ou d’un titre équivalent dans les filières suivantes :

Droit ;

Sciences Économiques, de Gestion ou Commerciales ;

Sciences Financières et Comptabilité ;

Management ;

Sciences Politiques.

Concours ENA 2026 : Critères de mérite et classification

L’excellence académique est au cœur de la sélection. Les candidats doivent être classés en catégorie « A » ou « B », conformément à l’arrêté ministériel n° 714 du 3 novembre 2011. Pour les titulaires de diplômes anciens, une moyenne générale minimale de 12/20 est exigée.

L’ENA réserve également des places aux agents publics déjà en poste, dans la limite de 15 % des postes ouverts. Ces derniers doivent :

Être titularisés dans leur poste ;

Justifier d’une ancienneté minimale de 3 ans ;

Être détachés au sein des corps communs de la fonction publique ;

Être âgés de 32 ans au maximum au moment du concours.

Des dérogations sont possibles. Une réduction d’âge d’un an par personne à charge (limité à 5 personnes) ou une déduction de la durée effective du Service National peuvent être appliquées.

🟢 A LIRE AUSSI : Examens du BEM et du Bac 2026 : des directives urgentes du wali d’Alger

Le communiqué précise que les bénéficiaires des contrats de pré-emploi, les stagiaires du secteur privé ou les professionnels libéraux ne peuvent postuler qu’au titre de candidats externes, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions académiques mentionnées.

Pour valider leur participation, les candidats doivent s’acquitter de frais d’inscription s’élevant à 200 DA. Le versement doit être effectué auprès du comptable de l’ENA via les comptes suivants :

Compte CCP : 18382 30 clé 63

Trésorerie Principale : 136/198 clé 40

Dans une optique de modernisation et pour garantir l’équité des chances, les inscriptions s’effectueront exclusivement via une plateforme électronique dédiée.

🟢 A LIRE AUSSI : BEM et BAC 2026 : l’Éducation nationale dévoile le planning des épreuves

En somme, intégrer l’ENA « Moulay Ahmed Medeghri » représente bien plus qu’une simple réussite académique ; c’est une porte d’entrée privilégiée vers les plus hautes sphères de l’administration publique.

Si vous aspirez à devenir l’un des cadres dirigeants de demain et que vous souhaitez mettre votre talent au service de l’État, cette session 2026 constitue une opportunité stratégique pour votre carrière.