Cette marque automobile envisage de produire 20 000 véhicules par an en Algérie

L’industrie automobile algérienne pourrait bientôt accueillir un nouveau constructeur international. Le constructeur malaisien Proton a engagé des discussions stratégiques en vue d’une éventuelle implantation en Algérie, à la faveur d’une réunion réunissant l’ambassadeur de Malaisie, des responsables de DRB-HICOM, de Proton et de Modenas, ainsi que le directeur de l’usine Automobile Plant Algeria d’Oran.

Au cœur des échanges figure un projet de joint-venture qui pourrait permettre à Proton d’assembler ses véhicules dans une usine existante à Oran, dotée d’une capacité de production de 20 000 véhicules par an. Cette proposition intervient alors que le marché algérien de l’automobile est estimé à près de 1,2 million de véhicules par an, un potentiel qui suscite un intérêt croissant de la part des constructeurs étrangers.

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Une rencontre stratégique autour de l’usine d’Oran

La rencontre s’est tenue à Oran en présence des principaux acteurs du projet. Au cœur des discussions, Noura Mohamed, directeur d’Automotive Plant Algeria, a proposé de mettre à la disposition de DRB-Hicom une usine existante, dotée d’une capacité de production de 20 000 véhicules par an, afin d’y accueillir les futures opérations d’assemblage des véhicules Proton.

Le choix d’Oran est loin d’être anodin. La wilaya s’impose aujourd’hui comme l’un des principaux pôles de l’industrie automobile en Algérie, grâce notamment à des infrastructures déjà opérationnelles, à l’image de l’usine Fiat de Tafraoui. En parallèle, les deux parties ont franchi une nouvelle étape en échangeant les premiers plans techniques du projet. De son côté, DRB-Hicom a lancé une étude destinée à évaluer le volume des investissements nécessaires ainsi que les technologies à mobiliser en vue d’un éventuel déploiement de la marque Proton à Oran.

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Modenas vise l’Algérie comme porte d’entrée vers l’Afrique

Au-delà de l’automobile, le groupe malaisien Modenas entend également renforcer sa présence en Algérie à travers un projet dédié aux deux-roues. L’entreprise prévoit de lancer une activité de fabrication de châssis de motocycles, dans le respect de la réglementation algérienne, en complément du projet d’assemblage des véhicules Proton.

Pour Modenas, l’Algérie représente un véritable hub régional. Grâce à sa position stratégique, le pays offre un accès privilégié aux marchés africains, européens et arabes. Le groupe mise ainsi sur cette implantation pour accompagner son développement international, en s’appuyant sur une stratégie industrielle articulée autour des projets Proton et Modenas.

Cette double initiative illustre l’intérêt croissant des investisseurs malaisiens pour le marché algérien. Elle intervient dans un contexte marqué par l’arrivée de nouveaux projets industriels d’envergure, à l’image du constructeur allemand Opel, qui a également annoncé son intention de produire des moteurs en Algérie. Autant de signaux qui confirment l’attractivité grandissante du pays pour les grands acteurs de l’industrie automobile.

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