Cette façon de vendre la pastèque est désormais interdite à Constantine

La Direction du Commerce de la wilaya de Constantine a émis une décision interdisant la vente de pastèque coupée en morceaux, que ce soit sur les marchés ou par les vendeurs ambulants. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la protection du consommateur et de la préservation de la santé publique.

L’objectif principal de cette nouvelle réglementation est de prévenir les manipulations concernant la qualité et le poids du produit, de réduire la contamination résultant de la découpe de la pastèque dans des conditions insalubres, et de protéger les citoyens contre les cas d’intoxication alimentaire.

Rappel des mises en garde antérieures de l’organisation de défense des consommateurs Himayatek

Cette décision intervient après que l’Organisation Algérienne de Défense du Consommateur, Himayatek, a, en juin dernier, appelé les citoyens à la plus grande prudence lors de l’achat de pastèques. L’organisation avait mis en garde contre la consommation de fruits ayant mûri prématurément par des méthodes non naturelles, impliquant l’utilisation excessive d’engrais et de substances chimiques potentiellement cancérigènes.

Dans un communiqué de sensibilisation, Himayatek avait expliqué que certains vendeurs commercialisent des pastèques qui, bien qu’apparemment fraîches et appétissantes, pouvaient être « empoisonnées ». L’absence de graines noires à l’intérieur du fruit était citée comme un signe révélateur d’un traitement agricole malsain visant à accélérer la maturation.

L’organisation avait souligné que ces « pseudo-agriculteurs » privilégient le profit rapide au détriment de la santé des consommateurs, exhortant les citoyens à éviter l’achat de ce type de pastèque s’ils constataient une différence dans la couleur des graines.

🟢 À LIRE AUSSI : Himayatec alerte sur des pastèques cancérigènes : voici comment les repérer

La décision de la Direction du Commerce de Constantine d’interdire la vente de pastèques coupées est une mesure proactive et essentielle pour la protection de la santé publique.

En ciblant à la fois les risques d’altération du produit et les dangers liés aux conditions d’hygiène, cette réglementation répond directement aux préoccupations soulevées par des organisations comme l’APOCE et Himayatek.

Il est impératif que les consommateurs restent vigilants et privilégient l’achat de fruits entiers, en prêtant attention aux signes de maturation naturelle, tels que la présence de graines noires.

🟢 À LIRE AUSSI : « Un poison mortel » : l’APOCE dénonce un produit largement consommé en été

Marché algérien : une coordination renforcée pour garantir la sécurité des consommateurs

Cette initiative souligne l’importance d’une collaboration continue entre les autorités de régulation, les organisations de défense des consommateurs et le public pour garantir un marché alimentaire sûr et sain.

Seule une prise de conscience collective et une application rigoureuse des normes permettront de contrecarrer les pratiques abusives et de préserver le bien-être de tous.