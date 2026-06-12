Cette forêt algérienne classée par l’UNESCO parmi les réserves mondiales de biosphère

La parc national de Théniet El Had, dans la wilaya de Tissemsilt, vient d’être officiellement classé réserve de biosphère dans le cadre du programme MAB de l’UNESCO, aux côtés de 13 autres sites naturels à l’échelle mondiale. Une reconnaissance qui consacre la richesse écologique de ce patrimoine naturel algérien.

Le directeur du parc national de Théniet El Had, dans la wilaya de Tissemsilt, a annoncé sur les réseaux sociaux le classement officiel du site en tant que réserve de biosphère. Cette décision s’inscrit dans le cadre du programme « Man and the Biosphere » (MAB) de l’UNESCO, une initiative mondiale visant à concilier conservation de la biodiversité et développement durable.

Ce classement place désormais le site algérien parmi un ensemble de 13 nouvelles réserves naturelles reconnues à l’échelle internationale. Il s’agit d’une étape importante qui confirme la valeur écologique exceptionnelle de cette zone montagneuse, réputée pour sa biodiversité riche et ses paysages forestiers préservés.

Le responsable du parc a qualifié cette reconnaissance de « consécration de la valeur environnementale exceptionnelle » du site, soulignant les efforts continus déployés pour la protection et la gestion durable de cet espace naturel.

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Un enjeu de préservation et de développement durable

Au-delà de la distinction symbolique, cette reconnaissance internationale ouvre de nouvelles perspectives pour la gestion du parc. Elle implique un renforcement des politiques de protection, mais aussi une valorisation du patrimoine naturel au service des populations locales. Le parc national de Théniet El Had joue désormais un rôle encore plus important dans la préservation de la biodiversité et l’éducation environnementale.

Cette labellisation par l’UNESCO constitue également un levier pour promouvoir un tourisme écologique responsable dans la région.

Les autorités locales et les gestionnaires du parc espèrent que cette reconnaissance internationale servira de catalyseur pour renforcer les efforts de conservation et sensibiliser davantage à l’importance du patrimoine naturel algérien.

Ce classement marque une étape significative pour l’Algérie dans le domaine de la protection de l’environnement. Il confirme la place du parc de Théniet El Had comme un site stratégique dans les efforts mondiaux de préservation de la biodiversité, tout en ouvrant la voie à un développement plus durable et mieux encadré.