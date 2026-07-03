Cette filière agricole dépasse les attentes avec une récolte abondante en 2026

Après plusieurs années d’investissements dans l’agriculture, les premiers résultats sont au rendez-vous. Les données provisoires de la campagne moisson-battage 2026 font état d’une récolte céréalière abondante. Un signal encourageant pour une filière engagée dans une profonde modernisation.

Moisson-battage 2026 : une récolte abondante qui confirme la nouvelle dynamique du secteur

Les premiers chiffres de la campagne ont été examinés lors de la troisième session du Conseil national de la mécanisation agricole, présidée par le Premier ministre, Sifi Ghrieb.

Selon le communiqué des services du Premier ministère, les données préliminaires de la campagne font ressortir une « production abondante » de céréales. Un niveau de récolte qui reflète les changements opérés sur le terrain pour accompagner les agriculteurs tout au long de la saison.

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Derrière cette progression, les investissements réalisés ces dernières années ont permis d’équiper les exploitations de matériels agricoles plus performants, d’augmenter les capacités de stockage et d’organiser plus efficacement l’acheminement des récoltes vers les silos, réduisant ainsi les pertes.

Agriculture : un objectif de plus de 50 millions de quintaux toujours dans le viseur

Avant le lancement de la campagne, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, avait fixé un cap. Dépasser les 50 millions de quintaux de céréales collectés.

Cette campagne fait l’objet d’un suivi particulier des pouvoirs publics en raison de son importance pour la sécurité alimentaire nationale. Les walis ont ainsi été chargés d’assurer une présence quotidienne sur le terrain. Afin de suivre l’avancement de la récolte, de la collecte et du stockage. Tout en intervenant rapidement en cas de difficulté.

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Pour accompagner cet effort, des cellules de suivi ont été installées dans toutes les wilayas et travaillent en liaison avec la cellule nationale chargée de la campagne moisson-battage. L’objectif est de disposer d’une vision actualisée de l’évolution de la récolte. Et de réagir sans délai lorsque cela est nécessaire.

La modernisation agricole ne s’arrête pas à cette campagne

Les résultats encourageants de cette année ne marquent pas la fin du chantier. Lors de cette réunion, les discussions ont aussi porté sur les prochaines étapes de la modernisation de la mécanisation agricole.

Le Premier ministre a notamment demandé que la répartition des moissonneuses-batteuses repose sur des critères techniques adaptés aux besoins de chaque wilaya et à son potentiel de production. Il a également insisté sur l’entretien régulier des équipements afin qu’ils restent pleinement opérationnels durant toute la campagne.

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Les autorités souhaitent aussi renforcer la fabrication locale de matériel agricole. Cette orientation pourrait s’appuyer sur des partenariats avec des groupes internationaux afin de produire en Algérie des équipements répondant aux besoins des agriculteurs, avec un niveau d’intégration nationale plus élevé.

Enfin, les chiffres restent provisoires, mais ils dessinent déjà une tendance favorable. En misant sur la mécanisation, l’extension des capacités de stockage et une meilleure organisation des opérations sur le terrain, l’Algérie cherche à augmenter durablement sa production céréalière.