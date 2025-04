Cette erreur peut vider votre compte BaridiMob : Algérie Poste alerte sur une arnaque virale !

Dans un monde où la cybercriminalité prend de plus en plus d’ampleur, les utilisateurs des services d’Algérie Poste en Algérie sont invités à faire preuve de vigilance. En effet, des arnaques de plus en plus sophistiquées circulent et visent à dérober des informations sensibles, notamment à travers des tentatives de fraude impliquant la carte Edahabia et BaridiMob, un outil vital pour les transactions en ligne. L’alerte est donnée par Algérie Poste et l’Organisation Algérienne pour la Protection et l’Orientation du Consommateur (APOCE), mettant en lumière des tentatives récurrentes de fraude.

Ils se font passer pour des agents d’Algérie Poste… et vous volent votre argent

Dans un communiqué récent, L’APOCE appelle la population à se méfier des messages et appels malveillants. En effet, des individus malintentionnés, prétendant être des employés d’Algérie Poste, contactent les utilisateurs en leur faisant miroiter des problèmes à résoudre sur leur compte. Le modus operandi est toujours similaire ! Les escrocs insistent pour obtenir des informations sensibles comme le numéro de la carte Edahabia, le code CVV ou encore le numéro secret de l’utilisateur.

L’escroquerie commence souvent par un appel ou un message prétendant provenir d’Algérie Poste et avertissant d’un problème sur votre compte et vous demande de transmettre des informations confidentielles. Le scénario typique inclut des phrases comme « Je suis d’Algérie Poste, il y a un problème avec votre compte, envoyez-moi votre code secret pour résoudre cela » ou « Envoyez-moi la photo de votre carte Edahabia pour l’activer« . Autant de propositions qui, sous prétexte de vous aider, ne sont en réalité qu’une ruse pour dérober vos données et vider votre compte.

Algérie Poste – BaridiMob : comment se protéger contre ces tentatives de fraude ?

Pour échapper à ces pièges, il est crucial de suivre quelques règles simples mais indispensables. D’abord, il faut se rappeler que personne au sein d’Algérie Poste ne vous demandera jamais votre code secret par téléphone ou par message. Le personnel des services postaux, qu’il s’agisse d’un agent en ligne ou en agence, n’a jamais accès à vos informations confidentielles. Telles que le code secret de votre carte Edahabia. Car il est distribué dans une enveloppe scellée, seule vous étant habilité à l’ouvrir.

En outre, il est essentiel de se méfier des liens reçus par SMS ou WhatsApp. L’APOCE recommande fortement de ne jamais cliquer sur un lien suspect. Car celui-ci peut rediriger vers des sites frauduleux destinés à récupérer vos informations. Enfin, la règle d’or reste de contacter directement le service client d’Algérie Poste à travers les numéros officiels en cas de doute, et ne répondez jamais à des sollicitations non sollicitées.

En résumé – Les erreurs à éviter et les bonnes pratiques

Pour éviter d’être la prochaine victime de cette nouvelle fraude, voici quelques gestes simples à adopter :

Ne jamais partager des informations sensibles (numéro de carte, code secret, CVV) avec un inconnu. Même s’il se prétend être un employé d’Algérie Poste. Vérifiez toujours les informations avant de donner suite à une demande, en consultant les coordonnées officielles du service postal. Ne jamais envoyer de photo de votre carte Edahabia à quiconque, même si le message semble venir d’une source fiable. Ne jamais répondre à des messages suspects ou à des demandes de détails personnels sur des plateformes non sécurisées.

En appliquant ces précautions simples, les utilisateurs peuvent se protéger efficacement contre les menaces de fraude en ligne.

Les escroqueries liées à la carte Edahabia d’Algérie Poste ne sont pas nouvelles, mais leur fréquence semble augmenter. La solution réside dans une vigilance accrue et une prise de conscience collective. En suivant les recommandations des autorités compétentes, les Algériens pourront se protéger contre ces attaques. Comme le souligne l’APOCE : « Soyez intelligents, ne soyez pas victimes.«