Cette compagnie aérienne algérienne interdite de vol dans l’UE : voici pourquoi

Spécialisée dans la desserte des sites pétroliers et gaziers, la compagnie privée Air Express Algeria vient d’être inscrite sur la liste noire de l’Union européenne. Publiée mardi 9 juin, la dernière mise à jour de l’UE en matière de sécurité aérienne lui interdit désormais l’accès à son espace aérien.

Basée à l’aéroport Krim Belkacem de Hassi Messaoud depuis sa création en 2002, Air Express Algeria déploie une offre de services diversifiée. La compagnie s’est imposée dans le transport de personnel, le fret léger, les évacuations sanitaires (Evasan) ainsi que les vols VIP.

Taillée pour les conditions extrêmes, sa flotte est spécialement armée pour affronter les environnements désertiques les plus hostiles. Elle compte notamment des Let L-410 Turbolet, des appareils de pointe propulsés par le moteur General Electric H80 et dotés du système de navigation de dernière génération EFI 890R.

Pourquoi l’Europe interdit à Air Express Algeria de survoler son espace aérien ?

La sanction est tombée mardi 9 juin : la Commission européenne a inscrit Air Express Algeria sur sa liste noire. Lors de la 48e mise à jour de son document de sécurité aérienne, l’exécutif européen a officiellement interdit à la compagnie algérienne l’accès à tout l’espace aérien de l’Union.

Véritable guide pour les voyageurs, cette liste de sécurité de l’UE recense les compagnies interdites de vol ou soumises à de strictes restrictions dans le ciel européen. L’objectif de la Commission est clair : écarter les transporteurs qui « ne répondent pas aux normes de sécurité internationales ».

Le verdict du rapport est sans appel : Air Express Algérie est désormais bannie du ciel européen. Le document précise que cette décision découle de « graves problèmes de sécurité » mis en lumière lors d’audits menés par les experts de l’Union européenne.

154 compagnies aériennes interdites dans le ciel européen

Adoptée à l’unanimité par les experts des États membres réunis à Bruxelles du 19 au 21 mai 2026, la nouvelle mise à jour de la liste noire de l’UE formalise l’interdiction de vol de la compagnie algérienne dans l’espace européen. En effet, les audits ont en effet mis en lumière d’importantes défaillances. Selon la même source, les évaluations ont « révélé des lacunes dans le respect des normes de sécurité internationales » de la part des transporteurs visés.

Les sanctions de l’UE en matière de sécurité aérienne ne doivent rien au hasard : elles s’appuient strictement sur les normes internationales, en premier lieu celles dictées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Avec cette mise à jour, ce sont désormais 154 compagnies aériennes qui se retrouvent bannies du ciel européen. Parmi elles figurent six transporteurs de différentes nationalités ciblés pour de « graves manquements en matière de sécurité », à l’image d’Air Express Algeria, Air Zimbabwe, Iran Aseman Airlines, Fly Baghdad ou encore Iraqi Airways.

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