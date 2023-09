« Cétoului », un coffret de 14 CD en hommage au chanteur algérien Rachid Taha

Figure emblématique du Raï algérien, Rachid Taha est aussi celui qui a osé fusionner ce genre musical avec les coffins de l’électro et du rock. En l’occasion du 5ᵉ anniversaire de sa disparition, un coffret de 14 CD réunissant l’intégral de Rachid Taha est sorti le 8 septembre dernier.

Rock, Raï, électro … chanté en arabe, en anglais et même en français, le chanteur n’a eu de cesser de casser les codes et de proposer un mélange des genres de sa musique. Le coffret « Cétoului » propose l’intégralité de ses albums studios, mais aussi de « titre de séjour », son groupe des années 80.

Rachid Taha, pionnier de la fusion du Punk avec du Raï

Il est chanteur, rockeur et parolier, Rachid Taha est aussi un électron libre, amoureux de ma mixité et de la diversité. Une identité qui lui a permis de s’affirmer et d’imposer sa musique au niveau national, mais surtout à l’international. Né en 1958, en Algérie, il arrive à l’âge de 10 ans en France et continue en solo et s’affirme dans le monde de la musique.

Parmi ses créations les plus chantées, son album anti-raciste « Voilà Voilà », sorti en 1993, dans lequel il chante aussi « Ya Rayah » un titre emblématique de Dahmane El Harrachi. Une interprétation transformée en un succès international.

Par ailleurs, en 2004, il dévoile un autre album, « Tékitoi », qui comprend aussi une autre reprise de « Rock the Casbah », appartenant au groupe britannique The Clash. Cette carrière consacrée à la musique connaît quelques années plus tard, notamment avec la mort de Rachid Taha, un certain 12 septembre 2018.

2 weekends en octobre 2023 en hommage à Rachid Taha

En plus du coffret de 14 CD, sorti vendredi 8 septembre 2023, en hommage à ce chanteur de l’exil, qui réunit l’intégralité de sa carrière. Un autre hommage sera rendu à cet artiste algérien interprète du tube à succès « Ya Rayah ».

En effet, lors du festival « C’est dans la vallée » à Sainte-Marie aux Mines (68e), les organisateurs consacrent deux weekends en hommage à Rachid Taha, du 12 au 14 octobre 2023.

