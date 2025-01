« C’était la plus grande erreur de ma vie », un entraineur étranger regrette son passage en Algérie

L’entraineur belge Hugo Broos reparle sur son expérience en Algérie. L’actuel sélectionneur de l’Afrique du Sud la qualifie comme « la plus grande erreur commise dans sa vie ».

Hugo Broos fait partie des meilleurs sélectionneurs en Afrique. Entre 2024 et 2015, il avait vécu une expérience en Algérie. D’abord, avec la JS Kabylie, avant de la quitter deux mois après, suite à un désaccord avec l’ancien président, le défunt Mohand-Cherif Hannachi, puis avec le NA Hussein-Dey. Ce fut également un court passage.

Visiblement, le technicien belge de 72 ans garde un très mauvais souvenir sur l’Algérie. En effet, il n’a pas caché d’exprimer son grand regret pour avoir exercé en championnat national.

« Entraineur en Algérie, c’était la plus grande erreur que j’ai commise dans ma vie. Ce n’est pas du tout une bonne mentalité et j’avais vécu beaucoup de problèmes. J’avais entrainé deux clubs, un deux mois et l’autre quatre mois. C’était une très mauvaise expérience », dira-t-il, sur le plateau de l’émission sportive TDA, diffusée sur Canal+ Sport Afrique.

Après avoir quitté l’Algérie, Hugo Broos a connu la grande gloire avec le Cameroun. Il a mené les Lions Indomptable à remporter la CAN-2017. « Ensuite, j’étais allé au Cameroun, mais il m’avait fallu du temps pour bien m’adapter, notamment avec la mentalité de ce pays. C’était une belle expérience avant de rejoindre l’Afrique du Sud », a-t-il ajouté.

#TDA 🌍 : Notre invité de la semaine, Hugo Broos parle de ses différentes expériences en Afrique avec notamment un passage sur l’Algérie qu’appréciera sans doute Nabil Djellit 😬 pic.twitter.com/YX4ubnshvN — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 13, 2025

Hugo broos n’en est pas à sa première

Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’Hugo Broos exprime son regret d’avoir exercé en championnat algérien. Il l’a déjà avoué après la CAN-2023.

« Je n’ai qu’un seul regret, c’est qu’à un certain moment, je n’avais plus de boulot, même en Belgique, et il n’y avait même pas de propositions. J’étais très frustré, car je voulais entraîner, avoir un boulot. Et puis sous cette pression, j’ai fait des mauvais choix. J’étais deux fois en Algérie (2014, JS Kabylie et 2015, NA Hussein Dey, ndlr), je n’aurais jamais dû aller là-bas. C’était de très mauvais choix […], et je pense que j’aurais dû avoir un peu de patience que d’y aller », avait-il déclaré.

Présent en Algérie deux mois après avec la sélection sud-africaine, lors du tournoi FIFA en mars 2024, le coach belge s’était expliqué devant les médias algériens sur ses propos. « J’ai exercé en Algérie à deux reprises. D’abord avec la JSK, et vous savez bien la dure mentalité du regretté président Hannachi, qui s’en mêle trop. Ensuite avec le NAHD, mais ce club manquait de moyens nécessaires pour jouer les premiers rôles. Si j’avais déclaré avoir regretté mon passage en Algérie, c’est parce que j’avais vécu de mauvais souvenirs avec les deux clubs algériens », dira-t-il.