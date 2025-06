Cet hôpital de Médéa interdit les tenues jugées « indécentes »

Dans une note interne datée du 4 juin 2025, la direction de l’établissement hospitalier public Mohamed Boudiaf à Médéa annonce une interdiction formelle du port de vêtements jugés non conformes à la décence, aussi bien pour les agents que pour les visiteurs.

L’hôpital Mohamed Boudiaf de Médéa a pris une décision qui suscite l’attention : à compter de ce mois de juin, les tenues considérées comme indécentes ou inappropriées seront interdites au sein de l’établissement, selon une note interne émise le 4 juin 2025.

Cette mesure concerne l’ensemble du personnel hospitalier, mais aussi les visiteurs, et vise à garantir, selon la direction, le respect du règlement intérieur ainsi que des normes de décence dans les lieux publics.

Une volonté d’encadrer l’apparence dans l’espace hospitalier

Dans le document, l’administration précise :

« Conformément au règlement intérieur de l’établissement ainsi qu’aux règles générales de bienséance dans les lieux publics, chacun est tenu de respecter les standards élémentaires d’apparence. »

Ainsi, sont strictement interdits :

Les shorts (pantalons courts)

Les pantacourts

Les jupes courtes (mini-jupes)

Les chemises ou hauts jugés trop révélateurs

Tout vêtement qualifié de « provocant » ou « inapproprié »

La direction rappelle qu’il est du devoir de tous de respecter la fonction publique et les institutions de l’État, en adoptant une tenue jugée décente dans l’enceinte de l’hôpital.

L’hôpital Mohamed Boudiaf de Médéa, pilier de la santé publique régionale

Situé au cœur de la ville de Médéa, l’établissement public hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf constitue l’un des centres de soins les plus importants de la région. Relevant du ministère de la Santé, cet hôpital général assure la prise en charge médicale d’une large population, incluant la ville de Médéa et ses communes environnantes.

L’hôpital dispose de plusieurs services clés : urgences médico-chirurgicales, chirurgie générale, médecine interne, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, ainsi que des services de radiologie et d’analyses médicales. Il offre également un accueil permanent pour les cas d’urgence.

Avec une capacité d’accueil estimée entre 200 et 300 lits, l’EPH Mohamed Boudiaf mobilise un personnel médical et paramédical qualifié. En plus des soins, l’établissement participe régulièrement à des campagnes de prévention et de sensibilisation auprès du public, renforçant ainsi son rôle dans la promotion de la santé dans la wilaya de Médéa.