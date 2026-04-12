C’est un piège : l’ANIE dément une fausse annonce et menace de poursuites pénales

Ce dimanche, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dément catégoriquement les fausses annonces qui circulent. Elle met en garde contre un lien frauduleux, des tentatives d’extorsion et des manœuvres pour perturber le scrutin de 2026.

Depuis plusieurs jours, une publication frauduleuse circule sur Facebook et Telegram. Elle prétend recruter des encadreurs électoraux, appelés « gardiens de l’intégrité ». L’ANIE coupe court à cette intox.

Dans un communiqué publié ce dimanche, l’Autorité nationale indépendante des élections dément catégoriquement ces annonces. Selon elle, ces contenus mensongers poursuivent trois objectifs : tromper l’opinion publique, exercer des tentatives d’extorsion et perturber le bon déroulement du processus électoral.

Un lien frauduleux qui vole vos données personnelles : l’ANIE détaille la supercherie

L’arnaque repose sur un faux formulaire. Les internautes cliquent sur un lien, puis on leur demande des documents personnels : carte d’identité, numéro de téléphone, photo. L’ANIE affirme n’avoir lancé aucun recrutement via ce type de lien.

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L’institution rappelle la loi. L’article 49 de l’ordonnance n° OT-21 du 10 mars 2021 fixe seul les délais et les modalités légales pour constituer les listes d’encadrement des bureaux et centres de vote. Rien à voir avec ces appels sauvages.

L’ANIE menace de poursuites pénales

L’Autorité ne se contente pas d’une mise en garde. Dans son communiqué, elle affirme que ces actes « peuvent revêtir un caractère pénal ». Elle se réserve « le droit d’engager les actions judiciaires appropriées » contre toute personne qui propage ces fausses inscriptions.

Cette fermeté répond à une logique double. Protéger les citoyens contre le vol d’identité, et préserver la confiance dans le processus électoral. L’Autorité rappelle que le recrutement des « garants de l’intégrité » (ces superviseurs chargés de veiller au bon fonctionnement des bureaux de vote) obéit à des procédures transparentes et publiques, jamais à des formulaires anonymes envoyés par messagerie.

« Ne cliquez pas, ne partagez pas » : les consignes claires de l’ANIE

Face à la propagation rapide de la ruse, l’ANIE donne des ordres clairs :

Ne répondez pas à ces appels frauduleux.

Ne partagez aucun document personnel.

Ne cliquez sur aucun lien non officiel.

L’Autorité appelle « l’ensemble des citoyennes et citoyens à faire preuve de la plus grande prudence ».

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L’élection aura lieu dans plusieurs mois. Mais la guerre des fausses informations a déjà commencé. En ciblant les « gardiens de l’intégrité », les fraudeurs exploitent l’engagement civique des Algériens. Beaucoup rêvent de servir leur pays dans les bureaux de vote. L’ANIE, en réagissant vite, cherche à désamorcer le piège.