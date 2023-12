« C’est un phénomène », Patrice Beaumelle élogieux envers Youcef Belaïli

L’entraineur du MC Alger, Patrice Beaumelle, n’a pas tari d’éloges sur son joueur Youcef Belaïli. Il affirme que l’international algérien est un phénomène, qui fait partie des meilleurs joueurs du continent africain.

De retour en championnat algérien pour relancer sa carrière, Youcef Belaïli a bien rebondi au MC Alger. En effet, il est en train de réaliser un très bon parcours, avec 7 buts et 9 passes décisives, en 10 matchs. L’entraineur Patrice Beaumelle n’a pas tari d’éloges sur son attaquant.

« Avant son arrivée, j’ai entendu pleines de choses sur Youcef. Mais j’ai vu un joueur professionnel et un amoureux de football avant tout. On a beaucoup parlé tactique, c’est quelqu’un qui connait le foot. C’est aussi un joueur qui se présente régulièrement à l’entraineur et prend plaisir. Vraiment, c’est un plaisir de l’avoir au quotidien ». Dira-t-il, dans une interview pour « 90 Football ».

Et d’ajouter : « C’est un vrai génie. Lorsqu’il touche le ballon, ça va se passer quelque chose. C’est un grand champion ».

Comment gère Beaumelle Belaïli ?

Youcef Belaïli a écorné sa réputation lors de son passage en France, au Stade Brestois et à l’AC Ajaccio. On a toujours parlé d’un joueur indiscipliné, mais ce n’est pas le cas pour Patrice Beaumelle. Le technicien français révèle comme il faut gérer une star comme Belaïli dans le groupe.

« Comme il est un grand footballeur, on ne peut pas le gérer comme les autres joueurs. Je cite le cas Ronaldinho lorsqu’il était au Barça. On ne peut dire à Belaïli ; tu dois te lever, prendre le petit déjeuner à tel heure ect…Ce n’est pas le type de joueurs de cette catégorie. J’ai connu des Drogba, Yaya Touré… Il fait partie de cette trempe-là. Il faut que ses coéquipiers adhèrent à ça. Belaïli a toujours répondu présent et applique à la lettre mes consignes sur le terrain ». A-t-il confié.

L’entraineur mouloudéen révèle également que l’Oranais fait partie du top 4 des joueurs qu’il a eu sous sa coupe dans sa carrière d’entraineur. « Il est dans le top 4 des joueurs que j’ai entrainé. Il joue juste et ses appels de balles sont extraordinaires. C’est un phénomène du football et l’un des meilleurs joueurs du continent africain ».