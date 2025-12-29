« C’est un entraîneur faible », le grand coup de gueule d’un consultant sur Petkovic

L’ancien milieu de terrain international Karim Ghazi a poussé un grand coup de gueule à propos de Vladimir Petkovic. Il estime que c’est un entraîneur faible qui ne mérite pas de diriger l’équipe d’Algérie.

Vladimir Petkovic semble avoir mis tout le monde d’accord depuis sa nomination à la tête de l’équipe nationale d’Algérie. Près de deux ans après son arrivée, le sélectionneur bosnien affiche un bilan globalement satisfaisant, aussi bien en termes de résultats que de gestion du groupe. Lors de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025, les Verts ont réussi leurs deux premières sorties, validant ainsi leur qualification pour les huitièmes de finale et se positionnant favorablement pour atteindre un stade avancé de la compétition.

La victoire face au Burkina Faso a particulièrement renforcé la cote de Petkovic. Opposé à une sélection réputée pour sa solidité et son engagement physique, l’ancien sélectionneur de la Suisse a su tirer son épingle du jeu sur le plan tactique. Son approche prudente, mais efficace, a permis à l’Algérie de contrôler les moments clés du match et d’arracher un succès précieux, salué par une large majorité d’observateurs et de supporters.

Le coup de gueule controversé de Karim Ghazi

Cependant, l’unanimité n’est pas totale autour du sélectionneur national. Une voix dissonante s’est fait entendre ces derniers jours, celle de Karim Ghazi, ancien milieu de terrain international de l’USM Alger. Invité sur le plateau d’une émission sportive diffusée sur Ennahar TV, le consultant n’a pas mâché ses mots à l’égard de Vladimir Petkovic, livrant un réquisitoire sévère qui a surpris plus d’un.

Selon Karim Ghazi, la victoire face au Burkina Faso ne saurait masquer ce qu’il considère comme les limites du sélectionneur. « Je ne retiens que la victoire. Je dis et je le redis : le sélectionneur national est faible », a-t-il affirmé sans détours. L’ancien milieu de terrain international est allé encore plus loin en estimant que les Verts méritent un entraîneur de bien meilleur niveau, capable d’exploiter pleinement le potentiel de l’effectif actuel. « Les joueurs que nous avons aujourd’hui méritent un entraîneur meilleur », a-t-il insisté.

Débat sur l’avenir de la sélection nationale

Face à la virulence de ces propos, le présentateur de l’émission a tenté de tempérer, estimant que le consultant exagérait dans son analyse. Mais Karim Ghazi persiste, il affirme que sous la direction d’un entraîneur plus compétent, la sélection nationale pourrait produire un jeu plus séduisant et « gagner avec l’art et la manière ».

Ces déclarations controversées ont rapidement suscité une grande indignation au sein de l’opinion sportive. Entre les résultats positifs enregistrés par Petkovic et les exigences élevées d’une partie des anciens joueurs et des supporters, la question du style de jeu et de l’ambition reste posée. Une chose est sûre : tant que les Verts continueront à gagner, le sélectionneur conservera le soutien de la majorité, même si les critiques, elles, ne disparaîtront jamais totalement.