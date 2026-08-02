C’est terminé entre la FAF et Vladimir Petković : les détails de la séparation

La Fédération algérienne de football (FAF) et le sélectionneur national, Vladimir Petković, ont officialisé la fin de leur collaboration à travers une résiliation de contrat à l’amiable.

Cet accord met fin aux fonctions du technicien suisse et de son staff technique, tout en ouvrant la voie à la recherche d’un nouveau profil pour prendre la tête des Verts.

Un accord à l’amiable et une indemnité maîtrisée

Après des négociations menées entre les juristes de la FAF et les représentants de Vladimir Petković, un compromis a été trouvé pour résilier le contrat qui courait initialement jusqu’en juillet 2028. L’accord prévoit le versement d’une indemnité équivalente à trois mois de salaire au sélectionneur principal, ainsi qu’à ses trois adjoints (David Morandi, Paolo Rongoni et Nani Guido). Ces derniers voient également leur engagement prendre fin en vertu des clauses contractuelles prévues en cas de départ du coach principal.

Alors que la FAF s’apprêtait à lui transmettre son billet de retour pour reprendre ses fonctions au centre technique de Sidi Moussa après ses congés, le technicien suisse a préféré négocier un départ négocié. La présidence de la FAF, dirigée par Walid Sadi, a validé cette option qui permet de clore le dossier dans des conditions financières maîtrisées, loin des prédictions qui évoquaient le paiement de la totalité des salaires restants.

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Reconstitution du staff et piste de l’école espagnole

L’instance fédérale prépare déjà la succession sur le banc national. La Direction technique nationale (DTN), conduite par Ali Mousser, a convoqué une réunion de travail avec la commission technique pour examiner les différentes candidatures et CV de techniciens pressentis. La FAF privilégierait la filière espagnole, séduite par la dynamique et la philosophie de jeu prônées par les entraîneurs issus de cette école.

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Par ailleurs, l’ancien international Antar Yahia a officialisé son engagement avec la FAF ce 1er août pour intégrer la structure de la sélection nationale, aux côtés de l’entraîneur des gardiens Nasrreddine Berarma. Ce noyau sera complété par les futurs adjoints que proposera le prochain sélectionneur principal.

Impacts et perspectives pour l’avenir du football algérien

La Fédération algérienne de football voit dans cette transition une opportunité d’apporter un renouveau stratégique au sein de l’équipe nationale. L’accent mis sur les entraîneurs espagnols pourrait enrichir la philosophie de jeu des Verts, renforçant leur compétitivité sur la scène internationale.

Le départ à l’amiable de Vladimir Petković offre également une leçon importante en matière de gestion de contrats dans le sport, montrant l’importance d’accords bien négociés qui bénéficient à toutes les parties impliquées.

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