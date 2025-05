« C’est prévu, on en parle » : DJ Snake bientôt en concert en Algérie

Le DJ et compositeur franco-algérien, DJ Snake, a annoncé, dans une récente déclaration, son intention d’organiser un concert en Algérie, marquant ainsi sa première performance sur la terre de ses racines.

DJ Snake, l’artiste le plus écouté au monde, était l’invité de France Inter, lundi 5 mai dernier. Son concert « The Final Show« au Stade de France le 10 mai 2025 sera suivi d’une After-Party à l’Accor Arena, marquant probablement sa dernière performance en solo sur la scène.

À LIRE AUSSI : Massinissa Askeur, l’ambassadeur de l’art berbère en Italie : une success story algérienne unique !

« Les Algériens vont aimer ça » : DJ Snake prépare un concert majeur à Alger

L’artiste franco-algérien, le plus streamé au monde, qui se rend régulièrement en Algérie depuis le succès de son tube « Disco Maghreb« , qui est devenu un véritable phénomène mondial, est revenu dans une déclaration à France Inter pour parler de son prochain concert au Stade de France, mais aussi pour parler d’un projet futur, tant attendu en Algérie.

Très populaire sur la terre de ses racines, le DJ, né d’une mère algérienne et d’un père français, a confié espérer l’apaisement des tensions entre la France et l’Algérie. Interrogé sur un concert très attendu à Alger, il a confirmé qu’un événement était en préparation : « C’est prévu, on en parle et j’espère que ce sera pour bientôt« . D’ailleurs, il souhaite que ce projet se concrétisera très rapidement, en ajoutant « Les Algériens vont kiffer ça« .

Ce concert offrira une occasion unique à ses fans algériens de voir leur artiste préféré se produire en direct, comblant ainsi leur déception de ne pas l’avoir vu lors de la précédente cérémonie des Jeux Méditerranéens, à laquelle il avait assisté en tant qu’invité.

Un Ambassadeur de la culture algérienne

William Sami Étienne Grigahcine, mondialement connu sous le nom de DJ Snake, est célèbre pour ses tubes internationaux comme « Turn Down For What« , « Lean On« , et récemment « Disco Maghreb« . Ce dernier clip était un succès rendant hommage aux origines algériennes du producteur de Lady Gaga.

En effet, cet artiste est devenu un véritable ambassadeur de la culture algérienne à l’échelle mondiale. Et son lien profond avec ses origines se manifeste par son désir de promouvoir la richesse culturelle de ce pays. C’est d’ailleurs l’objectif de son tube « Disco Maghreb« .

Ayant grandi à Paris principalement dans la tradition algérienne grâce à sa mère et sa grand-mère en l’absence de son père. DJ Snake entretient un lien profond avec ses origines algériennes. D’ailleurs, l’artiste partage régulièrement des photos de ses séjours dans le pays sur son compte Instagram.

À LIRE AUSSI : Voix d’Opéra d’Afrique 2025 : la Franco-Algérienne Camille Taos Arbouz primée à Paris