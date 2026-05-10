C’est officiel, Naftal lance e-Mahata : Voici comment acheter vos pneus Continental en ligne

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation et de digitalisation de ses services, l’entreprise nationale Naftal a annoncé dimanche le lancement officiel d’une plateforme numérique dédiée à l’acquisition de pneumatiques pour véhicules légers de la marque Continental.

Désormais, les automobilistes souhaitant se doter de pneus de cette marque devront impérativement passer par le portail électronique dédié : https://e-mahata.naftal.dz.

Selon le communiqué de l’entreprise, cet outil permet aux clients d’enregistrer leurs commandes en ligne, de consulter les tarifs en toute transparence et de choisir les centres de pneumatiques relevant de Naftal pour la réception.

Toutefois, la société précise que la vente directe reste maintenue au niveau des stations-service gérées en régie directe.

Comment payer et récupérer vos pneus Continental chez Naftal ?

Pour assurer l’intégrité et l’efficacité de ce nouveau dispositif numérique, Naftal a instauré un protocole de retrait rigoureux articulé autour de trois exigences fondamentales.

En premier lieu, la finalisation de l’acquisition exige que le bénéficiaire se présente physiquement au centre de montage préalablement sélectionné muni impérativement du bon de commande attestant de la disponibilité du produit ainsi que de l’original de la carte grise du véhicule concerné.

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Par ailleurs, s’inscrivant dans la stratégie nationale de transition numérique, l’opérateur impose le règlement financier de la prestation exclusivement via les canaux de paiement électronique, limitant les transactions aux détenteurs de la carte interbancaire (CIB) ou de la carte « Edahabia » d’Algérie Poste.

Enfin, une contrainte temporelle stricte s’applique puisque tout client dispose d’un délai de rigueur de trois jours ouvrables, suivant la notification de réception, pour récupérer ses pneumatiques, sous peine de voir sa réservation systématiquement annulée par le système.

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Par cette initiative, Naftal réaffirme son engagement à « renforcer la transparence et à offrir des services modernes ». L’objectif est d’assurer une distribution organisée et sécurisée des pneumatiques, tout en garantissant que ces produits bénéficient directement aux consommateurs finaux, évitant ainsi les circuits de spéculation.