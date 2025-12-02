C’est officiel : le pape Léon XIV veut faire de l’Algérie sa prochaine destination en Afrique

Le pape Léo XIV a annoncé, mardi 2 décembre, son intention de se rendre prochainement en Algérie dans le cadre de son prochain déplacement international. Cette déclaration, faite dans l’avion qui le ramenait au Vatican après une visite officielle au Liban, a immédiatement suscité l’intérêt de nombreux observateurs, tant en Afrique du Nord qu’au sein de la communauté chrétienne mondiale.

Le souverain pontife a clairement exprimé son désir de tourner son prochain voyage vers le continent africain, avec une priorité particulière accordée à l’Algérie.

Dialogue interreligieux : le pape choisit l’Algérie pour son prochain déplacement

Interrogé par des journalistes durant le vol retour, le pape a expliqué que cette visite aurait une dimension à la fois spirituelle, historique et symbolique. « J’espère personnellement voyager en Algérie pour découvrir les lieux liés à la vie de Saint-Augustin, et pour poursuivre le dialogue et la construction de ponts entre le monde chrétien et le monde musulman », a déclaré Léo XIV.

Par ces mots, le chef de l’Église catholique a rappelé son attachement aux figures chrétiennes originaires du Maghreb, mais aussi son engagement en faveur du rapprochement entre les religions.

Le pape Léo XIV annonce son intention de visiter l’Algérie

Saint Augustin, né à Thagaste — l’actuelle Souk Ahras — occupe en effet une place centrale dans la pensée chrétienne. Père de l’Église et philosophe majeur, il est également une figure historique respectée en Algérie, où son héritage fait l’objet d’un intérêt croissant, tant sur le plan culturel que spirituel.

Le pape Léo XIV a souligné ce respect en indiquant que le rôle de Saint Augustin constitue « un pont essentiel » entre les cultures et les croyances. Selon lui, cette dimension rend la visite encore plus importante dans un contexte mondial marqué par les tensions et les incompréhensions religieuses.

Ce projet de voyage n’est pas nouveau. Le souverain pontife avait déjà, à plusieurs reprises, évoqué son souhait de se rendre « sur la terre de Saint Augustin ». Dès son premier discours officiel après son élection, il avait même affirmé avec fierté qu’il se considérait comme l’un de ses « fils spirituels ». La perspective d’un déplacement en Algérie apparaît donc comme la concrétisation d’un engagement personnel.

Le pape veut se rendre « sur la terre de Saint Augustin »

Du côté algérien, cette éventuelle visite pourrait constituer un moment fort pour la diplomatie et le dialogue interreligieux. Le président Abdelmadjid Tebboune a déjà rencontré Léo XIV dans le passé, ouvrant la voie à un échange constructif entre Alger et le Vatican. Si la date et le programme du voyage ne sont pas encore fixés, l’annonce laisse présager une étape marquante dans les relations entre les deux parties.

En choisissant l’Algérie comme prochaine destination africaine, le pape Léo XIV envoie un message clair : celui de la paix, de la rencontre et du respect entre les peuples et les croyances. Un déplacement qui, s’il se concrétise, pourrait renforcer les passerelles culturelles et spirituelles entre les deux rives de la Méditerranée.