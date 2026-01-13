C’est officiel : le géant allemand, Opel, s’implante en Algérie

C’est désormais officiel. Florian Huettl, PDG de la marque à l’éclair, a annoncé le choix de l’Algérie pour accueillir son nouveau site de production hors Europe. Une décision stratégique qui marque un tournant pour le constructeur allemand dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Dans une publication partagée sur son compte LinkedIn, Florian Huettl a souligné que cette étape constitue une expansion majeure de la présence internationale d’Opel. Selon lui, ce projet reflète un engagement à long terme en faveur d’une croissance durable et régionale.

Le patron d’Opel a précisé que l’Algérie a fait l’objet d’une attention particulière ces deux dernières années, période durant laquelle les partenariats locaux se sont consolidés pour aboutir aujourd’hui à la création d’une unité de production dédiée.

Opel s’installe en Algérie : Le géant allemand mise sur la production locale

Le futur site industriel d’Opel en Algérie aura pour mission principale de répondre à la demande croissante du marché national. Toutefois, il ne fonctionnera pas en vase clos : l’usine sera pleinement intégrée au réseau de production européen de la marque, favorisant ainsi des synergies industrielles.

Cette annonce fait suite à une séance de travail de haut niveau tenue récemment en Algérie. M. Huettl y était accompagné de Samir Cherfan, Directeur des Opérations pour la région MEA (Moyen-Orient et Afrique) et membre du comité exécutif du groupe Stellantis. Les discussions ont porté sur :

Le développement du nouveau site industriel.

L’intégration de modèles supplémentaires de la gamme Opel dans l’écosystème industriel algérien.

Le renforcement du taux d’intégration locale.

« Fièrement fabriquée en Algérie » : Un pari industriel majeur pour le savoir-faire local

Au-delà de l’aspect purement technique, le PDG d’Opel voit en ce projet un pilier de croissance mutuelle. Pour lui, la production locale et l’investissement sur le long terme sont les clés pour servir au mieux les clients et les partenaires locaux.

Florian Huettl a conclu son annonce avec une promesse forte : offrir la célèbre qualité de l’ingénierie allemande, mais cette fois-ci, « fièrement fabriquée en Algérie ».

Ce projet ambitionne de créer une valeur ajoutée durable pour le marché algérien tout en renforçant le tissu industriel de la région.