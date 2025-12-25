C’est officiel : l’APN adopte le nouveau Code de la route

L’Assemblée populaire nationale (APN) a adopté, ce mercredi, le projet de loi portant code de la route, lors d’une séance plénière présidée par Brahim Boughali.

Le vote s’est déroulé en présence de plusieurs membres du Gouvernement. Dont la ministre des Relations avec le Parlement, Nadjiba Djilali, et le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud.

À travers ce texte, les pouvoirs publics entendent apporter une réponse plus ferme à un phénomène qualifié de plus en plus ouvertement de terrorisme routier, responsable chaque année de milliers de victimes et de drames familiaux.

Nouveau Code de la route : une réponse législative au lourd bilan des routes algériennes

Le nouveau code de la route vise avant tout à renforcer la sécurité routière. En s’attaquant à plusieurs leviers à la fois. Le législateur a opté pour une approche combinant prévention, responsabilisation et dissuasion. Avec l’objectif clair de réduire durablement le nombre d’accidents et de décès.

🟢 À LIRE AUSSI : 4 degrés d’infractions fixés par le nouveau Code : voici ce que chaque manquement va vous coûter

Le texte met en avant la nécessité de mieux protéger les personnes et les biens, tout en corrigeant les lacunes observées dans l’application de la législation actuelle. Il s’inscrit dans un contexte où les accidents de la circulation continuent de peser lourdement sur la société. Tant sur le plan humain qu’économique.

Sensibilisation et sanctions renforcées au cœur du nouveau code de la route

Parmi les principaux axes du projet adopté figure le renforcement de la sensibilisation à la sécurité routière. Les autorités misent sur une meilleure diffusion de la culture du respect du code de la route, dès le plus jeune âge et à travers différents canaux institutionnels.

En parallèle, le texte durcit nettement les sanctions contre les infractions jugées graves. L’objectif affiché consiste à dissuader les comportements dangereux et à mettre fin à une certaine banalisation des excès sur la voie publique. Cette logique repose sur un équilibre assumé entre pédagogie et fermeté. Afin de provoquer un changement réel des comportements au volant.

Responsabilité pénale et civile : un principe clairement affirmé

Autre point central du projet de loi, la consécration du principe de la responsabilité pénale et civile de toutes les parties impliquées dans un accident de la route. Désormais, les responsabilités ne se limitent plus à une lecture superficielle des faits.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouveau Code de la route : 2 millions DA, 20 ans de prison et permis suspendu pour ces erreurs

Les enquêtes menées par les services de sécurité compétents constituent la base de cette nouvelle approche. Elles permettent de déterminer avec précision les responsabilités de chacun, dans une optique de justice. Mais aussi de prévention des récidives. Cette disposition marque une volonté de traiter les accidents de la route avec le sérieux qu’impose leur gravité.

Un signal politique fort face au terrorisme routier

En adoptant ce texte, l’APN envoie un message clair sur la priorité accordée à la sécurité routière. La présence de plusieurs membres du Gouvernement lors de la plénière témoigne de l’importance accordée à ce dossier, longtemps dénoncé par les associations et les professionnels du secteur.

🟢 À LIRE AUSSI : Permis à points, amendes alourdies, routes dégradées : Sayoud met les choses au clair

Sans bouleverser l’ensemble du dispositif existant, le nouveau code de la route introduit des ajustements structurants, appelés à peser sur les habitudes de conduite et sur la gestion des accidents. Reste désormais l’étape de l’application effective sur le terrain, qui conditionnera l’impact réel de cette réforme.