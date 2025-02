C’EST OFFICIEL. L’allocation touristique de 750 € sera disponible à partir de cette date (ministère)

Le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, a annoncé ce jeudi, lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du gouvernement, que l’allocation touristique entrera officiellement en vigueur après l’Aïd El-Fitr.

Pour rappel, le président Tebboune avait ordonné, lors d’une réunion du Conseil des ministres début décembre dernier, d’augmenter la subvention touristique à 750 euros par an pour les voyageurs adultes et à 300 euros pour les mineurs, tout en portant la subvention du pèlerinage à 1000 dollars.

L’allocation touristique algérienne passe à 750 euros : ce qu’il faut savoir

Contrairement à l’ancien système, où il était possible d’obtenir l’allocation touristique en présentant simplement une quittance de sortie du territoire national, les nouvelles règles sont plus strictes. Désormais, seuls les voyageurs ayant un voyage confirmé à l’étranger pourront prétendre à cette allocation.

Les documents justificatifs requis incluent le visa, le billet d’avion et l’assurance voyage. Cette mesure vise à éviter les abus et à garantir que l’allocation serve bien à financer des déplacements réels.

Il est également important de noter que les voyageurs se rendant à l’étranger par voie terrestre pourraient être exclus du programme.

Pour accompagner cette augmentation, des bureaux de change ont été ouverts au niveau de la gare maritime du Port d’Alger et de l’aéroport d’Alger. Cette initiative permet aux voyageurs d’obtenir leurs devises plus facilement et de manière plus sécurisée.

Les modalités de versement ont également été simplifiées : les voyageurs pourront retirer leurs devises directement auprès des guichets de la Banque d’Algérie situés dans les halls d’embarquement.

Bien que cette mesure soit accueillie positivement par de nombreux Algériens, certaines questions restent en suspens. Les textes d’application de cette mesure, qui devraient être publiés prochainement, préciseront les modalités exactes de versement de l’allocation et les documents justificatifs à fournir.

