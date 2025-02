C’est officiel, l’Algérie devient le premier pays à acheter le chasseur russe furtif « Su-57E »

L’Algérie a officialisé l’acquisition de chasseurs russes de cinquième génération Su-57E, devenant ainsi le premier pays à se porter acquéreur de cet avion de combat hautement sophistiqué.

Cette information, confirmée par l’agence de presse russe TASS, marque une étape majeure dans la modernisation des forces aériennes algériennes. Les premières livraisons sont attendues pour 2025, selon la même source.

Le contrat, confirmé par plusieurs médias arabes et internationaux, porte sur l’achat de 14 chasseurs Su-57E, selon le site spécialisé MENADefense. En parallèle, l’Algérie aurait également commandé d’autres appareils militaires russes, notamment des Su-34 et des Su-35, renforçant ainsi sa flotte aérienne.

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de l’armée de l’air algérienne, qui dispose déjà d’une gamme variée d’appareils russes, tels que les Su-30MKA, les MiG-29 et les systèmes de défense antiaérienne S-300.

La formation des pilotes algériens sur le Su-57E est déjà en cours, selon des sources médiatiques. Cette préparation est essentielle pour assurer une intégration rapide et efficace de ces avions de pointe dans les opérations militaires. Les premières livraisons devraient intervenir fin 2025, avec six appareils initialement prévus, suivis des huit autres en 2026.

Le Su-57E : un atout technologique majeur pour les forces aériennes algériennes

Développé par le constructeur russe Sukhoi, le Su-57E est un chasseur de cinquième génération réputé pour ses capacités de furtivité, sa manœuvrabilité exceptionnelle et ses systèmes avancés d’armement et de détection. Entré en service dans l’armée russe en 2020, il représente l’un des fleurons de l’industrie aéronautique militaire russe.

Son exportation vers l’Algérie constitue une première pour cet appareil. Selon des analystes militaires, l’acquisition du Su-57E pourrait offrir à l’Algérie un avantage stratégique significatif dans la région.

En effet, cet avion de combat est conçu pour rivaliser avec les modèles les plus avancés des forces aériennes occidentales, tels que le F-35 américain. Sa capacité à opérer dans des environnements hautement contestés, combinée à sa furtivité, en fait un outil redoutable pour la supériorité aérienne.

Par ailleurs, l’Algérie prévoit de moderniser sa flotte existante de Su-30MKA pour les porter au standard Su-30SM2, utilisé par l’armée russe. Cette double stratégie – acquisition de nouveaux appareils et modernisation des anciens – témoigne de la volonté d’Alger de se doter d’une force aérienne à la pointe de la technologie.

Selon Alexander Mikheïev, PDG de Rosoboronexport, l’exportation des Su-57E vers un client étranger était prévue pour cette année, bien que le pays acheteur n’ait pas été officiellement nommé avant cette annonce. Le contrat aurait été finalisé lors du salon aéronautique Air Show China à Zhuhai en novembre 2024, selon des déclarations de Mikheïev.

Avec l’arrivée des Su-57E, l’Algérie s’apprête à posséder l’une des forces aériennes les plus modernes et les plus redoutables d’Afrique. Selon des publications spécialisées comme Army Recognition et The War Zone, cette acquisition place l’Algérie en tête des puissances aériennes du continent, lui offrant des capacités de projection et de défense inédites.

En conclusion, l’acquisition des Su-57E par l’Algérie marque un tournant stratégique pour le pays, renforçant à la fois sa position régionale et sa coopération avec la Russie. Alors que les premières livraisons approchent, les yeux sont désormais rivés sur l’intégration de ces avions de pointe dans l’armée de l’air algérienne et sur leur impact potentiel sur l’équilibre des forces dans la région.