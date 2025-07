C’est officiel : la France reconnaîtra l’État de Palestine en septembre, annonce Macron

Le président français a annoncé ce jeudi, dans un long message sur X, que la France reconnaîtra l’État de la Palestine en septembre, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il a ajouté qu’il espérait que cette décision contribuerait à apporter la paix dans la région.

De plus, Emmanuel Macron a réitéré ses appels à cessez-le-feu à Gaza, à la libération de tous les otages et à l’acheminement d’une aide humanitaire massive à la population de Gaza.

« Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine. J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée des Nations Unies, au mois de septembre prochain« , écrit le président français.

« Nous gagnerons la paix », Macron annonce la reconnaissance de la Palestine en septembre

Emmanuel Macron a adressé une lettre à Mahmoud Abbas, président des autorités palestiniennes, y confirmant l’intention de la France de reconnaître l’État de la Palestine. Cette décision ferait de la France le premier pays occidental à le faire.

« Les Français veulent la paix au Proche-Orient. Il nous appartient à nous Français, avec les Israéliens, les Palestiniens, nos partenaires européens et internationaux, de démontrer que c’est possible », poursuit Macron, qui a aussi appelé à un cessez-le-feu « immédiat » à Gaza, à la libération de tous les otages et à une aide humanitaire « Massive » pour les Gazaouis.

« Il faut aussi assurer la démilitarisation du Hamas, sécuriser et reconstruire Gaza », écrit le président français qui insiste par la suite sur la reconstruction et la viabilité de l’État de Palestine.

Gaza s’enfonce dans la famine

La situation à Gaza est désastreuse avec une accélération des décès d’enfants dus à la malnutrition. Malgré la présence de milliers de camions d’aide aux frontières de l’enclave, l’accès à cette aide est interdit par Israël, étouffant ainsi la population.

Les indicateurs humanitaires continuent de se dégrader, l’ONU alertant sur une famine rampante. Le taux de malnutrition aiguë chez les enfants a grimpé en flèche, atteignant 9 % en juillet, et même 16 % dans la ville de Gaza, contre seulement 2 % en février. Cette augmentation est due à l’effondrement des services de santé, du manque d’accès à l’eau potable et à une alimentation suffisante.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) estime qu’une personne sur trois passe désormais des journées entières sans manger. Les stratégies de survie désespérées, comme le jeûne et la mendicité, ne suffisent plus.

