“C’est le dernier bastion de la corruption” : Zitouni s’attaque à la mafia de l’importation du café

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a annoncé une offensive contre les spéculateurs sur le marché du café. Il a promis de « noyer » le marché de ce produit et de sévir contre ceux qui manipulent les prix.

Lors d’une visite à Constantine, le ministre a souligné que les importations avaient été réduites de 60 à 42 milliards de dollars sous le premier mandat du président. Il a toutefois précisé que l’importation resterait nécessaire, mais qu’elle serait optimisée pour répondre aux besoins des citoyens.

Zitouni a révélé que des entreprises publiques, comme Agrodiv, seraient désormais impliquées dans l’importation de café. Cette décision fait suite à un constat alarmant : 701 millions de dollars sont consacrés chaque année à l’importation de ce produit.

🟢 À LIRE AUSSI : Importation de café : les privés écartés, le secteur public bientôt en charge à 100%

Le ministre a dénoncé un système où certains importateurs détournaient des devises en vendant illégalement du café sur le marché parallèle, à des prix bien supérieurs à ceux pratiqués en gros.

Le ministre du Commerce accuse les spéculateurs de manipuler le marché du café

« Il s’agit des derniers bastions de la corruption dans le domaine de transfert de devises », a-t-il affirmé, ajoutant que certains importateurs revendaient le café « sous la table » à 1700 dinars le kilogramme.

Zitouni a assuré que l’État avait les moyens de mettre fin à ces pratiques et de protéger le pouvoir d’achat des Algériens. « L’État est puissant, et ceux qui ont provoqué la perturbation, et je ne dirai pas pénurie, ont été identifiés et tenus pour responsables », a-t-il déclaré avec détermination.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouvelle réglementation : Le prix du café sous haute surveillance

Il a rappelé que des mesures similaires avaient déjà été prises pour stabiliser les marchés des lentilles et du lait. Le gouvernement a confié à l’OAIC la mission exclusive d’importer les légumineuses, une mesure visant à mettre fin aux pratiques spéculatives et à garantir des prix stables pour les consommateurs.

En résumé, le gouvernement algérien lance une vaste opération pour assainir le marché du café, marqué par la spéculation et la corruption. L’objectif est de garantir un approvisionnement régulier et à des prix justes pour les consommateurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Plafonnement des prix du café : Voici les nouveaux tarifs officiels fixés par l’État