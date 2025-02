« C’est la plus intelligente sur Terre » : Elon Musk promet de révolutionner le monde de l’IA

Le propriétaire de X, de Tesla et de SPaceX dévoilera, avec une démo en direct, ce lundi à Los Angeles, Grok 3, la dernière version du logiciel d’intelligence artificielle développée par sa société xAI.

Lors d’une précédente conférence de presse à Dubaï, il y a quelques jours, il avait indiqué être dans les dernières phases de peaufinage de Grok 3, sa nouvelle version de l’IA développée par les chercheurs de sa société. D’ailleurs, il avait précisé qu’elle serait présentée probablement dans une semaine ou deux.

C’est quoi Grok 3, l’IA la plus intelligente sur terre ?

Pour rappel, il y a quelques mois, Elon Musk avait rendu accessible gratuitement sur X son intelligence artificielle Grok 2. Cette dernière permet de générer du texte et toutes sortes d’images à partir de simples requêtes en langage courant.

xAI, qui développe des produits d’intelligence artificielle générative et se veut concurrent direct à OpenAI, a mené en décembre dernier une nouvelle levée de fonds de six milliards de dollars. Et ce, afin d’accélérer le développement de sa nouvelle intelligence artificielle.

Aujourd’hui, Elon Musk se bat agressivement contre ses concurrents dans le domaine et mène une guerre qu’il peut gagner. D’ailleurs, en cette occasion, il affirme que sa nouvelle AI surpasse tous les modèles existants, y compris ChatGPT lancé par OpenAI en 2022, grâce à ses capacités de raisonnement et de codage avancées.

« Nous pensons qu’il sera meilleur que tout le reste. Et c’est peut-être la dernière période où une IA est meilleure que Grok », avait annoncé le patron de X lors d’une conférence industrielle à Dubaï.

Elon Musk est bien parti pour gagner la guerre de l’IA

L’accès aux data est le nerf de la guerre dans le monde de l’AI et Elon Musk manipule déjà une base de données énorme à travers ses différentes sociétés : Tesla, SpaceX, Starlink, xAi et Neuralink. Le milliardaire détient ainsi un avantage compétitif de masse face à ses concurrents dans le domaine.

Aujourd’hui, dans le monde de l’IA, la concurrence est rude. Microsoft, principal investisseur d’Open AI, Google, Amazon, Meta et d’autres ont dépensé des milliards de dollars et lancé des outils qui produisent des textes, images et vidéos de qualité bluffante et font aussi la conversation à l’oral.

Pour rappel, le secteur de l’intelligence artificielle a été déstabilisé en janvier dernier par la sortie de DeepSeek, une IA générative créée par une startup chinoise capable de faire face à la concurrence américaine pour un coût bien moindre.

