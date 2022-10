C’est la fin de carrière pour Franck Ribéry !

Après plusieurs saisons passées à sillonner les terrains du football du continent européen, l’ancien international tricolore français, Franck Ribéry, annonce sa retraite.

En effet, souffrant de nombreuses carences et autres pépins physiques, l’ailier qui a fait la partie la plus brillante de sa carrière au sein du club bavarois du Bayern Munich, se retire définitivement des rectangles verts.

À 39 ans, Ribéry a enchaîné les blessures et a manqué la plupart des rendez-vous de son actuelle et dernière expérience professionnelle avec la formation italienne de la Salernitana.

« Le moment est venu pour moi d’arrêter le football. Aujourd’hui, malgré les efforts consentis ces trois derniers mois, la douleur à mon genou n’a fait qu’empirer et les médecins sont formels. Je n’ai plus le choix, il faut que j’arrête de jouer. » lit-on sur les réseaux sociaux de l’ancien joueur de l’équipe de France.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨

Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE

— Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022