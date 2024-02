Cessez-le-feu immédiat à Gaza : l’Algérie soumet une nouvelle résolution à l ONU

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira à la demande de l’Algérie pour examiner la situation dans la bande palestinienne de Gaza. L’Algérie a présenté un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Ce projet fait suite à la condamnation d’Israël par la Cour internationale de justice pour des actes de génocide à Gaza.

En effet, un vote des Etats membres est prévu pour mardi matin, et le texte exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat, le respect des droits des civils palestiniens et la libération des otages. L’offensive génocidaire sioniste a causé la mort de 28 858 personnes, en majorité des civils, selon le ministère palestinien de la Santé.

De plus, la situation humanitaire à Gaza est critique en raison de l’offensive génocidaire d’Israël. Les civils palestiniens sont les premières victimes de cette violence. Le projet de résolution vise à protéger la population civile et à mettre fin aux violations du droit international.

La résolution proposée par l’Algérie demande un cessez-le-feu immédiat et le respect des droits des civils. Elle condamne le déplacement forcé de la population palestinienne et demande la libération des otages. Cette résolution vise à mettre fin à la violence et à protéger les civils.

L’ONU joue un rôle crucial dans la résolution du conflit à Gaza. Le Conseil de sécurité est chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales. La résolution proposée par l’Algérie vise à protéger les civils et à mettre fin à la violence.

Soutien au projet de résolution pour un cessez-le-feu humanitaire à Gaza

Ce dimanche, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a participé aux travaux de la réunion ministérielle des pays africains membres du Conseil de sécurité de l’ONU à Addis-Abeba en Ethiopie. Il a appelé à préserver la dynamique actuelle qui caractérise le travail commun des pays africains pour le soutien des causes justes à travers le monde, en commençant par la question palestinienne et la décolonisation du Sahara Occidental.

Selon un communiqué du ministère, Attaf a salué le travail de coordination des trois pays africains membres du Conseil de sécurité, à savoir l’Algérie, le Mozambique et la Sierra Leone. Ce travail vise à renforcer l’influence des pays africains au sein de cette organisation onusienne importante.

Le ministre des Affaires étrangères a renouvelé l’engagement de l’Algérie pour unifier les positions des pays africains. L’objectif est de préserver les intérêts du continent et de défendre les causes justes en Afrique et dans le monde conformément aux résolutions du processus d’Oran.

Les participants à la réunion ministérielle se sont engagés à renforcer davantage le travail de consultation et de coordination au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. Cela permettra une meilleure collaboration entre les pays africains membres.

Les participants ont également assuré leur soutien au projet de résolution proposé par l’Algérie pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Cela témoigne de l’engagement des pays africains à soutenir les populations affectées par les conflits.