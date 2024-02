Cessez-le- feu à Gaza : l’Algérie exprime déçue après l’échec du Conseil de sécurité

Le représentant permanent de l’Algérie à l’ONU, Amar Bendjama, a récemment exprimé son regret face à un nouvel échec du Conseil de sécurité à répondre aux appels et aspirations des peuples. Il a souligné que l’Algérie persistera jusqu’à ce que le Conseil de sécurité assume pleinement ses responsabilités et appelle à un cessez-le-feu.

Après le veto des États-Unis à une résolution présentée par l’Algérie, Bendjama a remercié les membres pour leur participation constructive et a exprimé sa gratitude envers ceux qui ont voté en faveur du projet de résolution. Malgré cet échec, il a souligné l’importance de continuer à œuvrer pour la paix à Gaza.

Le projet de résolution rejeté par le Conseil de sécurité véhiculait un message crucial de soutien aux Palestiniens. Bendjama a insisté sur l’échec du Conseil à répondre aux aspirations des peuples, soulignant la nécessité d’assumer ses responsabilités.

Dans le contexte actuel, il est impératif d’arrêter l’agression à Gaza et de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire. Bendjama a souligné que les résolutions précédentes n’avaient pas apporté les résultats escomptés et qu’un cessez-le-feu était crucial pour répondre aux besoins des Palestiniens.

Appel à l’action de la communauté internationale

L’ambassadeur d’Algérie à l’ONU a lancé un appel pressant à la communauté internationale pour exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Il a averti que l’inaction entraînerait plus de violence et d’instabilité dans la région et dans le monde.

Bendjama a rappelé l’importance du Conseil de sécurité en tant que garant de la légalité internationale, tout en exprimant sa déception face à ses récents échecs. Il a souligné la volonté de l’Algérie de continuer à plaider pour un cessez-le-feu et pour la fin de l’injustice en Palestine.

En conclusion, l’Algérie reste déterminée à poursuivre ses efforts au nom de la nation arabo-musulmane et des hommes libres du monde. La volonté de l’Algérie est ferme et sa détermination inébranlable jusqu’à ce que le Conseil de sécurité agisse pour mettre fin au bain de sang en Palestine.