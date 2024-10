César 2025 : la réalisatrice d’origine algérienne Lina Soualem rejoint la course aux nominations

Les César célébreront leur 50ᵉ anniversaire le 28 février 2025. En attendant la cérémonie de remise des prix, les premiers noms qui rejoignent la course des nominations se dévoilent les uns après les autres.

L’ouverture des votes, pour choisir qui sera couronné meilleur acteur, meilleur film, meilleur documentaire, réalisateur…, est prévue pour le 2 janvier 2025. En attendant, il est possible de savoir quelles sont les réalisations éligibles au César 2025.

À LIRE AUSSI : « Miskina, la pauvre » : cette série de Melha Bedia fait un carton plein en France

« Bye Bye Tibériade » de Lina Soualem éligible au César 2025

Après avoir été visionné plus de 70 000 fois et rencontré un franc succès en salles de cinéma, le film « Bye bye Tibériade », réalisé par la Franco-algérienne Lina Soualem, est éligible pour les nominations à la 50ᵉ cérémonie des César.

Le film, qui dresse un portrait intime et bouleversant de l’actrice palestinienne, concourra pour tenter de décrocher l’un des trophées décernés lors de cette cérémonie, notamment dans la catégorie « Meilleur documentaire ». Il sera disponible pour le visionnage sur la plateforme de l’académie des César à partir du 9 novembre 2024.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JHR films (@jhrfilms)

Lina Soualem raconte l’exil de sa mère

Après avoir réalisé « Leur Algérie » pour raconter l’histoire de son père Zinedine Soualem, Lina revient dans « Bye Bye Tibériade » pour relater le passé de sa mère, l’actrice Hiam Abbass, et son exil de la Palestine. Un portrait à la fois intime et bouleversant qui revient à une époque où l’artiste a décidé de quitter son village de Deir Hanna pour s’installer à Paris et cesser d’étouffer, laissant derrière elle sa mère, sa grand-mère et ses sept sœurs.

Trente ans plus tard, Lina retourne avec sa maman dans son village natal et interroge, pour la première fois, son choix d’exil et la façon dont les femmes de sa famille ont impacté ce choix audacieux de Hiam Abbas. À travers un tissage d’images du présent et d’archives du passé, Lina Soualem a réussi à sortir « Bye Bye Tibériade », pour faire voyager les cinéphiles à travers quatre générations de femmes qui préservent leur mémoire intime et collective.

Qui est Lina Soualem ?

Actrice, scénariste et réalisatrice, Lina Soualem est la fille de l’acteur franco-algérien Zinedine Soualem et de l’actrice palestinienne Hiam Abbass. Après avoir fait des études en histoire, elle se réoriente vers le cinéma et d’en faire sa carrière.

En 2021, elle s’intéresse à l’histoire de ses grands-parents et de son père et sort son film à succès « Leur Algérie ». Un film qui revient sur la séparation de Aicha et Mebrouk, après 63 ans de mariage, mais aussi sur leur vie chaotique d’immigrés.

Tout au long de sa carrière, Lina Soualem a reçu plusieurs distinctions, notamment au festival international du film de Londres et au festival du cinéma de Marrakech.

À LIRE AUSSI : « Monsieur Aznavour »: la légende française renaît grâce à la transformation bluffante de Tahar Rahim