César 2023 en France : l’actrice algérienne Lyna Khoudri nominée

Les César se préparent pour accueillir sa 48e cérémonie, le 24 février 2023, à l’Olympia de Paris. Pour cette nouvelle édition, c’est à l’acteur et comédien algérien Tahar Rahim que revient la mission de présider cette cérémonie qui récompensera de nombreuses réalisations, acteurs, réalisateurs, mais aussi les meilleurs décors et costumes.

Dans ce sillage, l’Académie des Arts et techniques du cinéma vient de dévoiler, en ce mercredi 25 janvier 2023, la liste officielle des nominations pour les Césars 2023. Parmi ces dernières, une actrice d’origine algérienne en fait partie.

#César2023 Découvrez la liste officielle des nominations ➡ https://t.co/T1iLt8ZgOB 📺 48e Cérémonie des César à suivre en clair, en direct et en exclusivité sur @canalplus le 24 février prochain à 20h45. pic.twitter.com/BH5n3RwqHj — Académie des Arts et Techniques du Cinéma. (@Les_Cesar) January 25, 2023

L’actrice algérienne Lyna Khoudri nominée pour les Césars 2023

Chaque année et depuis 1976, la cérémonie des Césars récompense les meilleurs du septième art. Et ce, notamment en accordant plusieurs prix dans différents domaines. Notamment ceux du meilleur film, meilleurs court métrage, meilleur documentaire, meilleurs décors, mais aussi le prix des meilleurs acteurs et actrices.

Pour les Césars 2023, dans la liste des nominations pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle, figure le nom de l’actrice d’origine algérienne Lyna Khoudri. Notamment, pour son rôle dans « Novembre » de Cédric Jimenez, sorti dans les salles du cinéma le mois d’octobre 2022.

Ce film représente une plongée dans l’anti-terrorisme qui a suivi les attentats du 13 Novembre 2015 en France. Dans « Novembre », Lyna Khoudri incarne avec justesse et brillance le personnage de Samia, qui a aidé la police à retrouver les marques d’un terroriste suite à ces attentats.

Il faut savoir que « Novembre » est nominé également pour l’obtention de plusieurs autres prix, au cours de la cérémonie des Césars 2023. Pour rappel, Lyna Khoudri a déjà remporté le César du meilleur espoir féminin pour son rôle de Nedjma, dans « Papicha », en 2020. Elle fait également partie des visages des « 10 to watch 2023 » mis à l’honneur par UniFrance.

