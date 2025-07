Ces musées d’Alger s’ouvrent aux visiteurs de nuit pour un été culturel

Pour les passionnés d’histoire, d’art et de patrimoine, l’été 2025 à Alger réserve une expérience inédite : les plus grands musées de la capitale ouvrent désormais leurs portes en nocturne, tous les jeudis et vendredis soir, de 20h à minuit. Une initiative lancée par la wilaya d’Alger dans le cadre des activités culturelles estivales, baptisée « Les nuits des musées d’été », qui vise à rapprocher les citoyens de leur patrimoine tout en animant la ville pendant les soirées chaudes de l’été.

Loin de l’agitation diurne et de la chaleur accablante, les visiteurs pourront désormais découvrir ou redécouvrir les joyaux culturels d’Alger dans une ambiance apaisée et intimiste. Plusieurs établissements emblématiques participent à cette opération :

Le Musée national des Beaux-Arts d’Alger, situé sur les hauteurs d’El Hamma, offre une collection exceptionnelle de peintures, sculptures et œuvres modernes et classiques.

Le Musée national des Antiquités et des Arts islamiques, situé au Jardin de la Liberté, retrace l’histoire millénaire de l’Algérie, de la préhistoire à l’époque musulmane.

Le Musée du Bardo, ancien palais mauresque, présente une riche collection ethnographique et préhistorique.

Le Musée maritime, pour les amateurs d’histoire navale, plonge les visiteurs dans le passé maritime et portuaire de l’Algérie.

Le Palais Mustapha Pacha, joyau ottoman du 18e siècle transformé en musée, permet d’explorer l’histoire urbaine et architecturale de la ville.

Un programme riche et inclusif : qu’est ce qui est prévu ?

Au-delà de la simple visite libre, les « nuits des musées » proposent un programme interactif et accessible à tous, notamment :

Des visites guidées nocturnes, assurées par des médiateurs culturels, pour mieux comprendre les œuvres exposées et leur contexte.

Des ateliers éducatifs adaptés aux enfants, et des animations spécifiques pour les personnes en situation de handicap, illustrant une volonté d’inclusion culturelle.

Des jeux traditionnels, quiz et concours culturels pour les familles, afin de faire de cette sortie une expérience ludique et conviviale.

Les musées ne sont plus perçus comme de simples lieux de conservation, mais comme des espaces vivants, de partage, de dialogue et de transmission.

Une politique culturelle au cœur de la ville

Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large de valorisation du patrimoine et de démocratisation de l’accès à la culture. Elle permet de faire rayonner la richesse muséale de la capitale tout en favorisant un tourisme local et familial.

Elle répond également aux attentes d’un public de plus en plus curieux, notamment chez les jeunes, qui cherchent des activités nocturnes enrichissantes. À l’heure où les écrans occupent une place centrale, redonner goût à la découverte culturelle dans un cadre agréable devient une priorité.

Avec cette opération estivale, Alger s’illumine autrement. Les musées deviennent des lieux de promenade, de découverte, de réflexion… mais aussi de divertissement. Loin des clichés figés, la culture se vit désormais aussi la nuit, au cœur de la ville, au rythme de ses histoires millénaires. Les « nuits des musées d’été » sont une invitation à ralentir, à observer, à apprendre autrement. Une belle façon de profiter de la capitale durant les longues soirées estivales, et de redécouvrir le patrimoine national dans toute sa splendeur.