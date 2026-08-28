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Algérie

« Ces montagnes redeviendront vertes » : Ghrieb engage l’État pour la renaissance des forêts de Jijel

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Amina Aouadi
2 min de lecture
« Ces montagnes redeviendront vertes » : Ghrieb engage l’État pour la renaissance des forêts de Jijel
Jijel
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Après plusieurs jours de lutte intense contre les flammes, la situation sécuritaire et environnementale marque un tournant décisif dans la wilaya de Jijel.

En déplacement sur le terrain ce vendredi, le Premier ministre Sifi Ghrieb s’est voulu rassurant quant à l’évolution des sinistres, tout en traçant les priorités de la phase de reconstruction.

Une météo enfin favorable aux moyens aériens

L’élément déclencheur de ce retour au calme réside principalement dans la modification des conditions météorologiques. Durant 48 heures, des rafales violentes oscillant entre 80 et 100 km/h avaient paralysé toute tentative de déploiement de la flotte aérienne et attisé les foyers existants.

L’apaisement des vents ce vendredi a permis de déployer massivement les avions bombardiers d’eau sur les zones les plus vulnérables. À l’issue de son inspection sur place, le chef du gouvernement a dressé un bilan optimiste de ces interventions :

climatiseurs LG Algérie
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« L’amélioration et la stabilisation de la situation météorologique, aujourd’hui, ont permis des interventions aériennes en plusieurs points à l’aide d’avions anti-incendie. La situation est désormais stable au niveau de la wilaya de Jijel. »

incendies

Mobilisation générale et élan de solidarité

Face à cette crise, l’exécutif a salué la chaîne de secours qui s’est constituée spontanément sur le terrain. Les efforts conjoints de la Protection civile, des forces de l’Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie et de la Sûreté nationale, couplés à la réactivité des autorités locales et des citoyens, ont permis d’endiguer la progression des violents incendies et de secourir les populations menacées.

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Ghrieb a vivement souligné cette cohésion face au danger : « Répondre à l’appel de la patrie n’a rien d’étrange pour l’Algérien qui, de par sa nature, répond toujours présent — peuple, gouvernement et armée confondus. »

Cap sur la reconstruction et le reboisement

Après avoir rendu hommage aux victimes et adressé ses condoléances aux familles endeuillées tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le Premier ministre a immédiatement orienté son discours vers l’après-crise.

Au-delà de l’urgence sécuritaire, l’État s’engage à réparer les dégâts écologiques subis par le couvert forestier de la région.

Interrogé sur le devenir des reliefs dévastés, Sifi Ghrieb a réaffirmé la détermination des pouvoirs publics à restaurer le patrimoine naturel :

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« Les zones montagneuses ravagées par les incendies seront reboisées et redeviendront vertes comme avant. C’est une volonté et une décision dont nous ne reculerons pas. »

La wilaya entre désormais dans une phase d’évaluation précise des pertes matérielles et écologiques pour amorcer sans délai les chantiers de reforestation et d’aide aux sinistrés.

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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