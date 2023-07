Ces gestes d’incivisme au service de la propagation massive des feux de forêts (vidéo)

Même si l’intense vague de canicule et les vents forts sont les principales causes de nombreux feux de forêts que l’Algérie connaît cet été, certains gestes qui relèvent de la négligence et de l’incivisme se sont révélées tout aussi funestes et ont eu un impact perceptible dans la propagation de ces feux ravageurs.

En effet, les scènes se multiplient, mais l’image reste la même : des tonnes de bouteilles en verre s’entassent dans plusieurs forêts algériennes, devenant, par la suite, un appui de marque pour la propagation des feux à vitesse grand V.

Dans plusieurs témoignages, vidéos et images qui circulent sur la toile, ces tonnes de bouteilles en verre sont incriminées par les citoyens qui en payent les frais en étant les victimes de ces feux.



« Cet olivier avait à peu près 200 ans. Il n’est plus aujourd’hui. Regardez ces tonnes de bouteilles en verre, à cause de ces bouteilles, la vitesse des feux a atteint les 70 km/h. C’est désolant », dit un citoyen.

Feux de forêts : halte à l’incivisme

Au cœur des questions sur l’origine des feux de forêts, ces agissements ont été décriés par de nombreux internautes.

Si certaines initiatives louables ont déjà pris les commandes en lançant, en express, des campagnes de reforestation massives, les agissements qui révèlent du manque du civisme doivent être bannis pour le bien commun de la population.

Si ces « montagnes de bouteilles en verre » côtoient les vrais montagnes, les faits ont, encore une fois, démontré que seule la vraie est vouée à une longue vie, et que, une seule couleur verte doit exister. Autrement, les cendres et la tristesse continueront d’animer chaque fin d’été…

