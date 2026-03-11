Ces chirurgies désormais 100 % gratuites pour les retraités et employés de l’Éducation

Depuis le 1er mars, les employés et retraités du secteur de l’éducation bénéficient d’une couverture intégrale pour les interventions chirurgicales ophtalmologiques jugées « rares et complexes ».

La Commission nationale des œuvres sociales des travailleurs de l’éducation (CNOSTE) a officialisé un réseau de cliniques privées à travers le pays, marquant une avancée significative dans l’accès aux soins spécialisés pour cette corporation.

Alors que la question du pouvoir d’achat et de l’accès aux soins reste prégnante, une nouvelle mesure vient alléger le fardeau des familles de la fonction publique.

La CNOSTE vient en effet d’annoncer l’entrée en vigueur, depuis le 1er mars 2026, de conventions signées avec plusieurs cliniques privées spécialisées en ophtalmologie. Visant à garantir une prise en charge optimale aux patients nécessitant des actes chirurgicaux lourds, conformément aux directives du président de la République appelant à renforcer la cohésion sociale par l’amélioration des conditions de vie.

Prise en charge intégrale des chirurgies ophtalmologiques complexes

Le dispositif mis en place par la CNOSTE cible spécifiquement les cas « réputés rares et complexes », à l’image des pathologies touchant la rétine.

Pour ces actes, souvent onéreux et nécessitant un plateau technique avancé, la commission applique le principe de solidarité dans toute sa force. Les bénéficiaires obtiennent un remboursement intégral de 100 %.

Pour en bénéficier, les personnes concernées doivent constituer un dossier comprenant :

Un certificat de travail ou une copie de la décision de mise à la retraite.

Le dossier médical complet avec lettre d’orientation d’un médecin spécialiste.

Une copie de la carte nationale d’identité.

CNOSTE : un réseau de cliniques privées déployé sur le territoire

Pour faciliter l’accès aux soins, la CNOSTE a négocié des accords avec des établissements répartis selon les grandes régions du pays :

Pour le Centre : Clinique Dar Diaf, Clinique Diar Saada, Clinique Erriad, clinique CMDTA à Alger, Clinique Nour Osserra à Alger et Tissemsilt.

Clinique Dar Diaf, Clinique Diar Saada, Clinique Erriad, clinique CMDTA à Alger, Clinique Nour Osserra à Alger et Tissemsilt. Pour l’Ouest : Clinique Elnadar à Oran, Clinique Essalem et Clinique Elkarania à Chlef, Clinique Hasnaoui et Clinique Chiali à Sidi Bel Abbès.

Clinique Elnadar à Oran, Clinique Essalem et Clinique Elkarania à Chlef, Clinique Hasnaoui et Clinique Chiali à Sidi Bel Abbès. Pour l’Est : Clinique Serena et Clinique El Moncef à Sétif.

Le défi des régions du Sud

Dans son communiqué, la CNOSTE a exprimé ses regrets quant à l’absence de conventions couvrant les wilayas du Sud et du Grand-Sud, faute de propositions émanant de cliniques privées de ces régions. Les agents concernés devront donc se tourner vers les structures des autres régions pour leurs interventions.

Par ailleurs, la commission nationale précise que sa prise en charge concerne exclusivement l’acte chirurgical. Les frais annexes (radiologies, analyses) sont à la charge des commissions wilayales, qui procèdent au remboursement sur présentation des factures.

Notons que cette mesure intervient dans le sillage des instructions du ministère de l’Éducation nationale, son ministre Mohamed Sghir Saâdaoui ayant insisté sur l’urgence de concrétiser l’ensemble des activités sociales pour permettre aux employés de percevoir l’intégralité de leurs droits, d’autant que l’enveloppe budgétaire 2026 a connu une augmentation substantielle.