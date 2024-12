Ces 5 objets sont INTERDITS d’entrée en Algérie (drones, GPS…)

Le directeur central et chef du projet de numérisation à la direction générale des douanes, Radouane Bouteleb, a averti les voyageurs sur les restrictions concernant l’importation d’appareils considérés comme « sensibles ». Lors de son passage à l’émission télévisée « Dayf Asabah« , il a énoncé la liste des appareils qui ne peuvent être introduits en Algérie sans autorisation préalable.

En effet, un arrêté ministériel commun a été publié en mise à jour à celui du 13 octobre 2011. Permettant de clarifier les conditions et procédures relatives à l’acquisition, la possession et l’utilisation de certains objets.

Par ailleurs, la direction générale des douanes a annoncé avoir saisi d’importantes quantités de matériel sensible au cours du premier semestre 2024. Cela inclut des appareils de prospection minière, des produits chimiques, des bijoux, et même des appareils électroniques et électroménagers.

Dans les prochaines lignes, nous explorons les différents objets interdits d’entrer en Algérie. Ainsi que les conséquences légales en cas de non-respect des restrictions.

Liste des appareils interdits et réglementés à l’entrée en Algérie

Dans un contexte de modernisation des services douaniers, les autorités algériennes s’attèlent à garantir la sécurité publique. Cela dit, la loi interdit de faire entrer tout matériel pouvant être utilisé à des fins illégales ou nuisibles. Voici les appareils interdits d’entrer en Algérie cités par Radouane Bouteleb lors de l’interview :

Drones : les autorités interdisent l’entrée des appareils télécommandés destinés à voler sans pilote à bord sans autorisation préalable ;

: les autorités interdisent l’entrée des appareils télécommandés destinés à voler sans pilote à bord sans autorisation préalable ; Appareils de géolocalisation (GPS) : les voyageurs ne peuvent pas franchir les frontières s’ils transportent des dispositifs permettant de localiser précisément des objets ou des personnes ;

: les voyageurs ne peuvent pas franchir les frontières s’ils transportent des dispositifs permettant de localiser précisément des objets ou des personnes ; Télescopes / jumelles : la loi interdit d’introduire les instruments optiques utilisés pour observer des objets éloignés. (Comme les étoiles ou d’autres corps célestes) ;

: la loi interdit d’introduire les instruments optiques utilisés pour observer des objets éloignés. (Comme les étoiles ou d’autres corps célestes) ; Armes : le contrôle est rigoureux sur les armes à feu ou autres types d’armement. Ainsi, elles sont interdites sans les permis adéquats ;

: le contrôle est rigoureux sur les armes à feu ou autres types d’armement. Ainsi, elles sont interdites sans les permis adéquats ; Produits à caractère commercial : les autorités n’autorisent pas les marchandises destinées à des fins commerciales et non personnelles ;

Importation illégale d’objets sensibles : les sanctions et risques encourus

Toute introduction des appareils mentionnés précédemment expose leur propriétaire à des poursuites légales, à savoir :

Saisie des objets interdits : les autorités douanières confisqueront les appareils ou objets considérés comme sensibles en cas d’entrée sans autorisation préalable ;

: les autorités douanières confisqueront les appareils ou objets considérés comme sensibles en cas d’entrée sans autorisation préalable ; Responsabilité légale : les personnes en possession de ces objets s’exposent à des poursuites judiciaires conformément aux lois en vigueur ;

: les personnes en possession de ces objets s’exposent à des poursuites judiciaires conformément aux lois en vigueur ; Sanctions réglementaires : en plus de la saisie, les contrevenants s’exposent à des sanctions supplémentaires. Celles-ci dépendent de la nature des objets introduits et de leur usage potentiel ;

En somme, le directeur central des douanes, Radouane Bouteleb. A souligné que mesures douanières font partie des efforts visant à renforcer la surveillance des frontières.