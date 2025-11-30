Ces 3 pays africains misent sur les soins Made in Algeria : 5 contrats d’exportation signés

L’Algérie a posé un nouveau jalon dans sa stratégie d’ouverture économique vers le continent. En marge de la Conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments, cinq contrats d’exportation ont été conclus ce samedi, révélant l’ambition de renforcer la présence des produits pharmaceutiques algériens sur des marchés voisins en pleine croissance.

Dans l’effervescence de la cérémonie de clôture du salon de santé Clinvest Expo, au palais des expositions d’Alger, les acteurs du secteur ont officialisé des accords représentant 10 millions de dollars d’exportations, répartis entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal.

Au-delà des chiffres, cette initiative illustre la volonté de l’industrie pharmaceutique algérienne de s’affirmer comme un fournisseur régional fiable. Tout en consolidant des partenariats structurants dans un environnement africain où la demande médicale reste considérable.

Exportations pharmaceutiques : trois laboratoires algériens décrochent des contrats en Afrique de l’Ouest

La signature des cinq accords a réuni trois entreprises algériennes (Top Gloves, Eurl Génise et Pharma Invest) face à la société mauritanienne King Pharma, représentée à travers ses filiales au Mali et au Sénégal.

L’engagement porte sur l’exportation de gammes variées de produits pharmaceutiques, fabriqués localement. Vers trois marchés considérés comme prioritaires pour leur potentiel et leur proximité logistique.

La cérémonie s’est tenue en présence du ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ouassim Kouidri, du ministre de la Santé, Mohamed Sedik Aït Massoudène. Ainsi que du représentant résident de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Algérie, Phanuel Habimana. Leur participation confirme le caractère stratégique de ces accords.

Clinvest Expo : un rendez-vous qui prend du poids dans la diplomatie économique

Clinvest Expo, qui s’est déroulé du 27 au 29 novembre, a servi de théâtre à ces signatures. Organisé en marge de la Conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments, l’événement a permis de rapprocher industriels, régulateurs et institutions internationales autour d’une même ambition. Qui consiste à réduire la dépendance aux importations en stimulant les capacités régionales.

Les déclarations, échanges et rencontres B2B ont favorisé la conclusion de ces accords. Qui représentent à la fois une opportunité économique et une étape dans la coopération sanitaire africaine.

Pour l’Algérie, ces partenariats marquent un mouvement de fond vers une diplomatie économique active. Où l’industrie pharmaceutique devient un vecteur de rayonnement.

Enfin, si les 10 millions de dollars annoncés constituent un signal fort, les opérateurs du secteur s’attendent à un élargissement futur de la présence algérienne en Afrique de l’Ouest et au-delà. Ainsi, les trois laboratoires impliqués voient dans cette percée un tremplin pour conquérir de nouveaux marchés. Et qui permettra de renforcer leur rôle dans l’approvisionnement régional.