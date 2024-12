CES 2025 : LG dévoile une solution de détection en habitacle basée sur l’IA

SÉOUL, 16 décembre 2024 – LG Electronics (LG), leader technologique dans le secteur de la mobilité, s’apprête à présenter sa dernière innovation au CES 2025, sous le thème : « l’Expérience AI en Véhicule » de LG.

Cette solution de détection en habitacle basée sur l’intelligence artificielle (IA) vise à renforcer la sécurité et le confort des conducteurs en utilisant la technologie Vision AI de LG. Elle permet de détecter et de répondre aux besoins des occupants tout en optimisant les conditions à l’intérieur de l’habitacle.

Sous le thème « Life’s Good 24/7 With Affectionate Intelligence » (La vie est belle 24h/24 et 7j/7 grâce à une intelligence attentionnée), cette solution innovante sera exposée aux côtés d’autres technologies IA de LG sur les stands de l’entreprise au CES.

L’Expérience AI en Véhicule commence par la détection et l’analyse en temps réel du conducteur et de l’intérieur du véhicule grâce à deux systèmes clés : le système de surveillance du conducteur (DMS) et le système de surveillance du conducteur et de l’intérieur (DIMS).

L’habitacle du futur : LG lance la conduite assistée par IA

Ces deux systèmes, alimentés par Vision AI, seront présentés au CES à travers des simulations interactives et immersives, permettant aux visiteurs de découvrir l’habitacle du futur.

Ces démonstrations mettront en lumière la capacité de la technologie de LG à analyser avec précision les conditions de conduite et l’état du conducteur en temps réel, offrant un aperçu concret de l’expérience de conduite assistée par IA.

Au cœur de la vision de LG pour l’innovation en mobilité, la solution de détection en habitacle basée sur l’IA s’adapte intuitivement aux préférences et aux besoins individuels, proposant des services personnalisés tels que des itinéraires de conduite adaptés, des mises à jour en temps réel des conditions routières et des informations sur les infrastructures et points d’intérêt à proximité.

Le DMS peut également identifier l’état de santé physique et émotionnel du conducteur grâce à un suivi en temps réel du rythme cardiaque et à la reconnaissance des expressions faciales. Ce système améliore la sécurité routière en alertant sur le niveau de vigilance et le bien-être global du conducteur, tout en offrant un moyen simple de suivre son état de santé au fil du temps.

L’utilisation de Vision AI et de capteurs avancés en habitacle souligne l’engagement de LG à mettre en œuvre des innovations de pointe pour enrichir l’expérience de mobilité. « Avec la technologie Affectionate Intelligence de LG, notre solution exceptionnelle pour l’habitacle offre aux constructeurs automobiles performance, qualité et flexibilité, tout en garantissant aux conducteurs et aux passagers une expérience de conduite plus sûre et plus agréable », a déclaré Eun Seok-hyun, président de LG Vehicle Solution Company.