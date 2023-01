CES 2023 : LG présente son nouveau téléviseur OLED 97′ sans fil

Le 5 janvier dernier, a eu lieu à Las Vegas (Etats-Unis) l’édition 2023 du Consumer Electronics Show (CES), l’un des points de rencontres les plus importants pour les entreprises activant dans le secteur des nouvelles technologies. Les géants mondiaux de la tech participent à cet événement pour présenter leurs nouveautés pour l’année à venir ; et le leader sud-coréen LG Electronics n’a pas raté l’occasion de présenter ses produits phares pour 2023…

Nous vous avons fait part, dans un précédent article, des nouveautés de LG dans ses gammes de réfrigérateurs (MoodUP™ et InstaView™), de climatiseurs Artcool Gallery (avec écran LCD 27’) et d’appareils de cuisine évolutifs (lave-vaisselle LG QuadWash® Pro, four combiné double paroi LG InstaView®, cuisinière électrique double encastrable, four à micro-ondes surdimensionné).

Dans cet article, nous vous informons des nouveautés LG Electronics au CES 2023 concernant les téléviseurs, les gaming et le son…

Le nouveau LG OLED 97′ Zero Connect : un téléviseur 100 % sans fil pour redéfinir votre espace

LG Electronics a présenté son LG SIGNATURE OLED M (modèle M3) de 97′, le premier téléviseur grand public au monde doté de la technologie Zero Connect, une solution sans fil capable de diffuser de la vidéo et de l’audio en temps réel. Le nouveau téléviseur OLED de LG offre une qualité d’image et de son supérieure ainsi qu’une plus grande flexibilité d’installation et de connexion.

Contrairement aux téléviseurs classiques, dont tous les ports d’entrée pour la connexion d’appareils externes se situent à l’arrière ou sur les côtés, le M3 est livré avec un boîtier Zero Connect qui envoie des signaux vidéo et audio sans fil à l’écran cinématique de 97′. Le boîtier Zero Connect contribue à créer un environnement de visionnage plus propre, sans distraction et donne aux utilisateurs une plus grande liberté pour aménager leur espace. Le boîtier comporte plusieurs ports permettant de brancher les appareils HDMI les plus courants.

Il peut également se connecter sans fil à des barres de son compatibles pour un son plus riche et plus puissant. Le M3 et son boîtier Zero Connect permettent aussi aux utilisateurs d’installer facilement le nouveau téléviseur LG OLED sans enchevêtrement de câbles. La solution sans fil de LG s’appuie sur des technologies de pointe pour assurer une transmission vidéo et audio fiable vers l’écran OLED du M3, permettant ainsi aux utilisateurs de profiter de contenus en 4K 120 Hz avec un son clair, sans interruption ni dégradation de la qualité.

Malgré la taille imposante de son écran, le M3 s’intègre sans effort dans le décor de votre intérieur grâce à son design discret One Wall. Le M3 et son support intégré s’appuient sur le mur sans espace visible, présentant une esthétique chic de galerie d’art qui renforce la qualité d’image exceptionnelle du téléviseur.

Avec Amazon Luna et Nvidia GeForce NOW, les téléviseurs LG font monter les enchères sur le marché du gaming

LG Electronics démontre son engagement à fournir une expérience de jeu vidéo haut de gamme grâce à sa nouvelle interface utilisateur webOS avec un hub de jeu dédié et l’ajout du service cloud gaming Amazon Luna et un gameplay fluide à 4K 60 FPS en streaming via NVIDIA GeForce NOW.

Les services de cloud gaming, auxquels il est désormais possible d’accéder facilement à partir de la LG Game Card sur webOS 2023 par simple commande vocale, offrent aux joueurs une liste étendue de jeux provenant de partenaires de premier plan tels que NVIDIA, Blacknut, Utomik et maintenant Luna et Boosteroid. Tout cela sans téléchargement ni matériel supplémentaire. Les téléviseurs OLED de LG proposent une jouabilité des plus fluides grâce à une qualité d’image supérieure et un temps de réponse ultra rapide de 0,1 milliseconde.

Déjà disponible en FHD sur les téléviseurs LG 2021 et 2022 fonctionnant sous webOS 6.0 ou plus, GeForce NOW est maintenant disponible en streaming sur les modèles 2020, et commencera à être diffusé en 4K sur certains modèles plus tard dans l’année. Les propriétaires de téléviseurs LG seront parmi les premiers à profiter d’un jeu 4K d’une fluidité impressionnante et très immersif à 60 FPS, sur grand écran, avec un simple contrôleur compatible.

GeForce NOW est le service Cloud gaming ouvert de NVIDIA qui exploite l’écosystème florissant du jeu sur PC en streaming avec les performances de NVIDIA GeForce RTX. Les joueurs peuvent jouer à leurs titres PC — y compris les free-to-play populaires comme Fortnite, Apex Legends et Destiny 2 — avec et contre des millions d’autres joueurs PC. Les membres de GeForce Now Ultimate pourront profiter d’un streaming en résolution jusqu’à 4K à 60 FPS sur les téléviseurs LG compatible avec une latence ultra-faible qui rivalise avec de nombreuses expériences de jeu en local.

Les barres de son 2023 de LG enrichissent le divertissement à domicile avec un son immersif et des fonctions polyvalentes

Le CES 2023 a aussi été l’occasion pour LG Electronics de dévoiler sa gamme de barres de son 2023, dont les tout nouveaux modèles SC9 et SE6. Parfaitement adaptées aux gammes de téléviseurs 2023 de LG, les nouvelles barres de son offrent une valeur exceptionnelle aux utilisateurs grâce à un son puissant et nuancé, une large palette de fonctions et un design des plus élégants.

Les nouveaux modèles de barres de son LG s’intègrent parfaitement aux téléviseurs LG, offrant un son plus fort et plus authentique qui rend les divertissements à domicile encore plus immersifs. Lorsqu’ils sont associés, la barre de son LG et le téléviseur LG présentent des fonctions innovantes telles que WOW Orchestra, qui utilise chacun des canaux audios des deux produits pour créer une scène sonore étendue avec une hauteur, une profondeur et une puissance améliorées. Les solutions audios de divertissement à domicile haut de gamme de LG comportent également l’interface intuitive au Home Dashboard sur LG TV, permettant aux utilisateurs de gérer facilement les paramètres de leur barre de son et de partager les modes sonores avec le téléviseur.

En plus de fonctions élargies et d’une plus grande facilité d’utilisation, les nouvelles barres de son LG présentent un design sophistiqué qui complète l’aspect minimaliste des derniers téléviseurs LG et s’intègre parfaitement à une grande variété de décors. Un nouveau support permet aux utilisateurs de placer leur barre de son LG directement sous les téléviseurs LG, créant ainsi un style harmonieux et haut de gamme.

Nouveauté de cette année, la technologie Triple Level Spatial Sound utilise l’analyse des canaux effectuée par un moteur 3D basé sur la HRTF pour ajouter une couche intermédiaire virtuelle. Le résultat est un son incroyablement réaliste avec une sensation d’espace qui place les auditeurs au centre d’un environnement audio immersif.