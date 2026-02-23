Certifié « Tier III Design » : le 1er data center algérien atteint un standard mondial

Le premier Centre national de données, le Mohammadia Data Center à Alger, vient de franchir une étape majeure dans le développement de l’infrastructure numérique algérienne. Dimanche, le Haut-Commissariat à la Numérisation a annoncé que l’établissement a obtenu la certification de classification « Tier III Design » délivrée par l’Uptime Institute, une référence internationale qui atteste du niveau de maturité technique et opérationnelle atteint par ce centre stratégique.

Cette certification valide la conformité du centre aux standards mondiaux les plus exigeants en matière de fiabilité, de continuité et de sécurité des infrastructures de traitement et de stockage des données.

Elle garantit notamment une maintenabilité sans interruption et des niveaux avancés de disponibilité opérationnelle, éléments essentiels pour soutenir la transformation numérique du pays.

L’Uptime Institute distingue l’Algérie : le datacenter d’Alger certifié Tier III Design

Selon le communiqué officiel, cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre du premier axe de la Stratégie nationale de Transformation numérique. Dédié au développement des infrastructures de base des technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle constitue également « le couronnement d’un processus technique et d’ingénierie rigoureux », fondé sur :

Une conception intégrée de l’infrastructure .

. L’adoption de solutions avancées pour garantir la continuité de l’activité.

pour garantir la continuité de l’activité. Une évaluation stricte des différentes composantes selon les meilleures pratiques mondiales.

Le Mohammadia Data Center devient ainsi un édifice stratégique par excellence. Offrant aux institutions publiques et privées un environnement sécurisé et fiable pour le stockage et la gestion des données.

Les prochaines étapes : vers le Tier III Facility Construction et le Data Center de Blida

Le Haut-Commissariat à la Numérisation ne compte pas s’arrêter là. L’institution s’engage à poursuivre le processus pour obtenir la certification « Tier III Facility Construction », première du genre en Algérie, qui viendra compléter le processus d’accréditation et renforcer davantage la fiabilité opérationnelle du centre.

Parallèlement, les efforts sont également dirigés vers le deuxième Centre national de données, situé à Blida, pour obtenir la certification Tier III Design. Confirmant ainsi l’ambition nationale de disposer d’infrastructures TIC conformes aux normes internationales les plus strictes.