Certificats d’attribution AADL 2 : L’opération de distribution toujours en cours

ALGER, le 02 juillet 2024 – L’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) a annoncé, ce mardi, la poursuite de l’opération de distribution des certificats d’attribution à l’ensemble des souscripteurs, et ce jusqu’à la prise en charge du dernier dossier.

Selon un communiqué de l’Agence, cette opération se déroule “de manière fluide et optimale”, grâce aux efforts déployés par l’équipe technique chargée de la distribution des certificats via le site web de l’AADL.

Le communiqué précise : “L’Agence Nationale pour l’Amélioration et le Développement du Logement (AADL) informe l’ensemble de ses chers souscripteurs que le processus d’émission des certificats d’affectation se poursuit de manière quotidienne jusqu’à ce que tous les souscripteurs aient reçu leurs certificats.”

AADL : Distribution des certificats d’attribution en cours pour tous les souscripteurs

L’agence rajoute que, “dans le cadre de cette opération, son équipe technique s’emploie chaque jour à émettre un nombre important de certificats d’affectation via le site web, et ce, jusqu’à l’achèvement de l’opération dans les plus brefs délais.”

L’AADL invite ainsi tous les souscripteurs concernés à consulter régulièrement le portail électronique de l’Agence pour télécharger leurs certificats dès leur émission : “Sur cette base, l’AADL rassure tous les souscripteurs concernés par cette mesure que cette opération se déroule de manière rapide et efficace, et les invite à consulter régulièrement le site de l’agence www.aadl.com.dz via la fenêtre dédiée aux certificats d’affectation afin de télécharger leurs certificats dès leur émission,” conclut le communiqué.

Rappelons que malgré l’instruction donnée en mai dernier par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, pour la remise de tous les certificats d’attribution aux souscripteurs du programme AADL 2 avant fin juin, l’opération se poursuit toujours.