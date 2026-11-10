Pièces de rechange automobiles : vers une certification simplifiée pour les producteurs locaux ?

La qualité des pièces de rechange constitue un autre chantier pour l’industrie automobile algérienne. Alors que le pays cherche à développer la production locale et à limiter sa dépendance aux composants importés, le ministère de l’Industrie entend renforcer l’accompagnement des fabricants nationaux, notamment sur les questions de normalisation et de certification.

Le ministre de l’Industrie, le professeur Farid Kourtel, a réuni lundi 9 novembre 2026 les responsables de l’Institut algérien de normalisation (IANOR), de l’Organisme algérien d’accréditation (ALGERAC) et de l’Office algérien de métrologie (OAM). En présence de cadres du secteur. Les fabricants de pièces de rechange et d’accessoires pour véhicules figuraient au centre des discussions.

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Pièces de rechange automobiles : l’Algérie veut faciliter la certification des fabricants locaux

La rencontre a notamment permis d’examiner les dispositifs destinés à accompagner les industriels dans leurs démarches de normalisation, d’évaluation de la conformité et de certification.

Le ministère souhaite faciliter l’accès des fabricants aux certificats nécessaires, en tenant compte des normes et spécifications nationales et internationales. Une démarche qui concerne particulièrement les producteurs de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, identifiés comme prioritaires.

La conformité aux normes représente un enjeu pour ces industriels. Qui doivent pouvoir attester de la qualité de leurs produits et répondre aux exigences applicables à leur commercialisation.

IANOR, ALGERAC et OAM : un dispositif national de qualité à consolider

Les discussions ont également porté sur le renforcement des capacités du système national de qualité et l’amélioration de son fonctionnement.

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Dans cette perspective, le ministère entend intensifier la coordination entre les trois organismes algériens et les institutions internationales spécialisées. Cette coopération doit contribuer à améliorer les mécanismes de normalisation, d’accréditation et de métrologie, tout en renforçant les garanties relatives à la conformité des produits.

Le ministère vise ainsi une meilleure protection des consommateurs. Mais aussi une amélioration de la qualité et de la compétitivité des produits fabriqués en Algérie.

Exportation : les fabricants devront d’abord répondre aux besoins du marché algérien

L’accès aux marchés étrangers figure également parmi les perspectives évoquées lors de cette réunion. Le ministère prévoit toutefois une progression en deux temps. Renforcer d’abord les capacités de production nationales et répondre aux besoins du marché local, avant de permettre aux produits algériens de se positionner davantage à l’international.

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Pour les fabricants de pièces de rechange automobiles, l’amélioration des dispositifs de certification et la mise en conformité avec les normes nationales et internationales constituent ainsi des leviers pour accompagner le développement de la production locale et ses ambitions à l’exportation.