Certification Halal en Algérie : la Grande Mosquée de Paris réfute les critiques de l’UE

Suite aux déclarations du commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovskis, au sujet de la certification Halal des produits européens exportés en Algérie, la Grande Mosquée de Paris répond avec étonnement.

Un accord a été signé entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et la Grande Mosquée de Paris en juin 2023. Et ce dans le cadre d’un mandat exclusif, garantissant la certification Halal des produits à destination d’Algérie.

Cependant, Valdis Dombrovskis a eu des propos allant à l’encontre de cette démarche. La Grande Mosquée de Paris répond alors à travers un communiqué publié ce 20 septembre 2024.

Certification Halal : un mandat exclusif de la part de l’Algérie

La Grande Mosquée de Paris souligne la conformité de ses pratiques et précise qu’elle respecte de manière stricte les lois en vigueur en Algérie et au sein de l’Union européenne. Comme elle l’indique dans son communiqué : « À ce jour, aucune entreprise européenne bénéficiant de la certification de la Grande Mosquée de Paris ne s’est plainte des prestations réalisées en temps, en heure et en qualité ».

Par ailleurs, la position de Valdis Dombrovskis et ses déclarations, relayés sur différents médias, insinuant une remise en question de la certification halal de la mosquée. Cette dernière juge la critique du commissaire européen au commerce infondée.

Ainsi, elle a rappelé sa coopération avec la Commission européenne qui impose une législation stricte empêchant la monopolisation du marché, ainsi que la discrimination entre les entreprises de l’Union européenne.

La Grande Mosquée de Paris réagit aux déclarations de Valdis Dombrovskis

La Grande Mosquée de Paris a rappelé que plusieurs réunions se sont tenus avec les représentants européens. D’ailleurs, une rencontre a eu lieu avec l’Algérie à Alger en février dernier.

Cela a permis de renouveler l’accord entre les deux parties, et c’est dans ce contexte que la mosquée ajoute : « L’avis exprimé par Monsieur le commissaire européen au Commerce ne semble pas éclairé par la réalité du terrain, ni par le travail que nous effectuons au quotidien ».

De plus, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-eddine Hafiz, affirme la satisfaction des autorités algériennes par leur service de certification halal.